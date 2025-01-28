Обмежена кількість танкерів, які ще не потрапили під санкції, призводить до зростання вартості перевезень.

Торгівля російською нафтою з відвантаженням в Азії в березні зупинилася. Головна причина полягає в тому, що вартість фрахту танкерів, які не потрапили під санкції США, різко підскочила, тому що порти Китаю та Індії уникають суден із "чорного списку".

Видання Reuters пише, що премія на березневу російську нафту сорту ESPO, що експортується з тихоокеанського порту Козьміно, підскочила до 3-5 доларів за барель після того, як ставки фрахту для танкера Aframax на цьому маршруті зросли на кілька мільйонів доларів.

В Індії фінансовий директор Bharat Petroleum Corp Ltd повідомив, що компанія не отримала нових пропозицій на поставку нафти в березні, як це зазвичай буває, і очікує, що кількість вантажів, пропонованих на березень, знизиться порівняно із січнем і груднем. Індія зазвичай отримує пропозиції на російську нафту в середині кожного місяця.

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На частку нафти з РФ припало 36% індійського і майже п'ята частина китайського імпорту 2024 року.

За даними аналітичної компанії Kpler, останні санкції спрямовані на танкери, які перевозять близько 42% російської нафти морем, здебільшого до Китаю, хоча танкери, що потрапили під санкції, поступово доправляють нафту до Китаю та Індії, поки діє перехідний період.

Міністр нафти Індії Панкадж Джайн заявив, що США дозволили розвантажувати російську нафту до 27 лютого. Платежі за вантаж мають бути здійснені до 12 березня, додав він.

Санкції США і заборона, введена на початку місяця китайською портовою групою Шаньдун, призведуть до того, що нафтопереробні заводи в провінції Шаньдун втратять до 1 млн барелів на день поставок нафти в найближчій перспективі, повідомляє консалтингова компанія FGE.

Незалежні НПЗ скорочують обсяги поставок, оскільки альтернативні шляхи обходяться дорожче, і очікується скорочення обсягів поставок на 400 000 барелів на добу до лютого.

Старший аналітик Kpler Сюй Муюй очікує, що імпорт російської далекосхідної нафти в Китай залишиться низьким найближчими тижнями.

Щодо Індії, то, за даними FGE, країна зіткнулася з перебоями в постачанні російської нафти в обсязі 450 000 барелів на добу, але НПЗ користуються перевагами перехідного періоду. Індійські нафтопереробники шукають альтернативні варіанти постачань з країн Близького Сходу, Африки та США на березень і квітень, оскільки очікують подальшого скорочення постачань з Росії.

Експорт російської нафти - останні новини

У 2024 році експорт нафтопродуктів із Росії морським шляхом скоротився майже на 10%. На це вплинули удари українських дронів по великих НПЗ, зростання витрат на фінансування і заборони уряду на експорт бензину.

22 січня стало відомо, що танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів Росії, перекидаються на схід. Це необхідно, щоб обслуговувати ключовий маршрут транспортування нафти до Китаю, який постраждав від санкцій США.

У результаті плата за перевезення російської нафти ESPO до Китаю ще більше зросла і зараз майже в п'ять разів вища, порівняно з рівнем до введення санкцій США проти нафтової промисловості РФ.

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