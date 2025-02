На російську нафту припадає приблизно третина індійського імпорту.

Деякі нафтопереробники Індії намагаються зберегти імпорт дешевої нафти з Росії. Компанії працюють із торговцями, вантажовідправниками та іншими посередниками над відновленням поставок в умовах санкцій США.

Видання Bloomberg пише, що керівники компаній заявили, що наявні мережі перебудовуються за допомогою торгових організацій, танкерів і страхових компаній, які не потрапили під санкції. Деякі з них не постраждали від обмежень, а інші створюються заново, замінюючи тих, що потрапили до "чорного списку".

З моменту введення обмежень найбільші індійські покупці, включно з Indian Oil Corp Ltd., Bharat Petroleum Corp Ltd., Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. і Reliance Industries Ltd., стали купувати російську нафту зі знижками. Закупівлі зросли з незначної частки в загальному обсязі імпорту до приблизно третини. Однак усе змінилося в січні, коли Вашингтон запровадив нові санкції щодо танкерів і організацій, які допомагають Москві.

За оцінками деяких фахівців, державні нафтопереробні компанії недоотримали загалом 18-20 вантажів російської нафти для навантаження в березні, що еквівалентно 14% місячного імпорту Індії.

Цього тижня керівники державних нафтопереробних компаній повідомили, що на спотовому ринку з'явилися абсолютно нові дубайські торгові компанії, зокрема L-Oil і Sccton, які пропонують російські вантажі індійським покупцям. Хоча назви були новими, керівники заявили, що особи і трейдери, які стоять за ними, давно відомі. Ці нові ітерації прийшли на зміну таким фірмам, як Black Pearl, Guron Trading, Demex Trading, які потрапили під санкції США.

Однак у індійських нафтопереробних компаній і підприємств, що займаються збутом російської нафти, є й інші варіанти - зокрема використання наземних резервуарів для маскування походження нафти.

Перемаркування шляхом перевантаження з судна на судно вже є поширеною стратегією, яку використовують китайські покупці для маскування іранської нафти. Резервуари на березі не були раніше настільки популярні через більш високу вартість.

Експорт російської нафти - останні новини

У 2024 році експорт нафтопродуктів із РФ морем скоротився майже на 10%. На це вплинули удари українських дронів по великих НПЗ, зростання витрат на фінансування і заборони уряду на експорт бензину.

22 січня стало відомо, що танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів Росії, перекидаються на схід для транспортування нафти до Китаю. У результаті плата за перевезення російської нафти ESPO до Китаю ще більше зросла.

Пізніше стало відомо, що торгівля російською нафтою з відвантаженням в Азії в березні зупинилася, бо вартість фрахту танкерів, які не потрапили під санкції США, різко підскочила, бо порти Китаю та Індії уникають суден із "чорного списку".

