Нафта дорожчає: якими будуть ціни на українських АЗС

Найбільші виробники нафти в світі група ОПЕК під тиском Росії оголосили про скорочення видобутку нафти. УНІАН спробував розібратися, як це рішення вплине на світовий ринок нафти та ціни на пальне в Україні.

Група найбільших країн виробників та експортерів нафти ОПЕК+, яка в розширеному форматі включає в себе і країну терориста Росію, погодила скорочення видобутку нафти на два мільйони барелів на день. Це стане найбільшим зменшенням викачки "чорного золота" з часів пандемії COVID-19 у 2020 році.

З одного боку, цей крок, який почне діяти з листопада, може виглядати, як подарунок керівників Саудівської Аравії, яка домінує в альянсі, пристарілому російському тирану Володимиру Путіну, адже це у короткотерміновій перспективі призведе до збільшення цін на нафту.

Проте, з іншого боку, зростання цін на паливо може стимулювати світову економічну рецесію, тобто підштовхнути зниження економічної активності, а це, в свою чергу, буде стимулом для ще більшого скорочення попиту на нафту та з часом призведе до падіння цін.

До речі, пандемія коронавіруса 2020 року, під час якої нафтові ціни були на рекордно низьких позначках, яскравий тому приклад.

Як не дивно, рішення ОПЕК+ було ухвалене попри застереження уряду Сполучених Штатів Америки не мати стосунків з росіянами.

"Рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти на два мільйони барелів на добу ясно показує, що ці країни пішли на поводу в Росії", - заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона назвала це рішення "помилкою".

За вказівкою американського президента Джо Байдена, Міністерство енергетики США додатково поставить на ринок ще 10 мільйонів барелів зі стратегічного резерву нафти наступного місяця. Також Байден пообіцяв дати відповідь і на поведінку Саудівський Аравії.

На фоні відмови цивілізованого світу від "токсичних" російських енергоресурсів через криваву війну проти України, для європейців та американців вкрай важливо зараз втримати ціни на пальне на прийнятному рівні. На думку багатьох українських та іноземних експертів, рішення ОПЕК+ може мати суттєві, проте недовгострокові негативні наслідки.

Росія нічого не виграє

Одразу після повідомлення про скорочення видобутку ціни на нафту на світовому ринку почали зростати. Якщо наприкінці вересня ціна на нафту марки Brent на лондонській біржі була 85 доларів за барель, то наразі вже біля 97 доларів за барель.

До цього, ціни на нафту протягом довгого періоду показували стабільний тренд на зниження: з початку літа вони впали приблизно зі 120 доларів за барель до 80 доларів за барель на початку осені.

Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман вважає, що зниження видобутку нафти об’єднанням ОПЕК+ не допоможе Росії збільшити доходи свого бюджету, левову частину якого вона направляє на вбивства та руйнування в Україні.

Він пояснив, що реальний видобуток знизиться лише на один мільйон барелів на добу, а підвищення цін на нафту марки Brent не буде суттєвим.

"Тренд до падіння, який спостерігався останні кілька місяців, вже змінився на зростання, яке може досягти 100 доларів за барель. Проте істотного зростання не варто очікувати, оскільки скорочення фактичного видобутку на 1 млн барель на добу - це лише один відсоток світового споживання нафти. Є очікування, що цей обсяг буде компенсований іншими країнами - експортерами нафти до кінця року, тоді тренд знову зміниться на спадаючий", - вважає експерт.

При цьому, жодного впливу на російську нафту марки Urals все це не матиме. Варто нагадати, що вже з грудня через санкції ЄС російська нафта опиниться на головному для РФ ринку – європейському в "чорному" списку. Країни Євросоюзу відмовляються від закупівлі цього ресурсу у країни терориста.

"З огляду на те, що доходи від експорту нафти становили близько третини федерального бюджету Росії - ця санкція завдасть нищівного удару економіці Росії та її здатності фінансувати військові дії", - пояснив експерт.

До слова, загальносвітовий тренд відмови від російської нафти вже дає свої плоди. За підсумками вересня доходи РФ від експорту нафти скоротилися на 3,2 мільярда доларів. При цьому, частка європейського ринку в загальному обсязі експорту з Росії впала з 50 до 35 відсотків у порівнянні з початком року.

Уповільнення світового попиту на нафту

Міжнародне енергетичне агентство зазначає, що рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти вже призвело до зростання цін і може підштовхнути світову економіку до охолодження та послабить попит на енергоресурси.

"Невпинне погіршення економіки та підвищення цін, викликане планом ОПЕК+ щодо скорочення поставок, уповільнюють світовий попит на нафту", – йдеться у щомісячному звіті про нафту.

В агентстві вважають, що Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати забезпечать більшу частину запланованих скорочень. А видобуток нафти та її продаж Росією невпинно падає останні місяці через міжнародні санкції.

Згідно з графіком чергового пакету санкцій Євросоюзу, з 5 грудня передбачається встановлення ембарго на купівлю російської нафти, а з 5 лютого – на купівлю нафтопродуктів. За попередніми оцінками, через це у наступному році Росія на сорок відсотків зменшить свої нафтогазові доходи. Це буде для загарбників дуже болісним результатом, бо нафтогазові доходи складають близько половини надходжень до їхнього бюджету.

Але навіть попри скорочення обсягів поставок до Європи на третину, цьогорічні високі ціни на енергоресурси все ще дають росіянам заробляти та викликають напругу серед споживачів Європи та США.

Високі ціни змусили лідерів демократичного світу вдатися до більш радикальних заходів.

Наприкінці вересня країни "Великої сімки", до якої входять США, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, ухвалили план обмеження ціни на закупівлю російської нафти. Реалізація цього плану дасть можливість 50 країнам світу, що розвиваються, економити на витратах 160 мільярдів доларів на рік.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що обмеження ціни на експорт російської нафти в діапазоні 60 доларів за барель буде достатнім, щоб значно зменшити надходження Росії від енергоресурсів.

Зростання цін на українських АЗС

Зрозуміло, що підняття світових цін на нафту спровокує зростання цін на пальне в Україні, бо саме з країн Євросоюзу ми з початку війни отримуємо весь ресурс.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив, що після підвищення вартості нафти дизпальне на українському ринку вже додало в ціні.

"Свіжі партії ДП заходять вже по 50 гривень за літр. Якщо везти в центральну частину або на схід, це вже 53 гривень за літр. Поки жовтнева ціна міксується з вересневими запасами по 45-46 гривень. Але вічно так не буде", - сказав він.

За оцінками Куюна, втримати нинішні ціни дизельного пального на рівні 52-57 гривень буде складно. Проте для бензину– цілком реально.

Варто також нагадати, що в вересні Верховна Рада проголосувала за повернення часткового акцизу на бензин, дизель та автогаз. В Міністерстві економіки очікували, що це не має спровокувати підвищення цін на пальне в країні за рахунок світового тренду на здешевлення нафти. Проте, ці очікування не справдились, оскільки ціни на нафту через останнє рішення ОПЕК + почали рости.

Наразі ні українські, ні іноземні експерти не беруться прогнозувати, якою буде вартість нафти і нафтопродуктів у часи, коли світ балансує на грані рецесії. Якщо падіння світової економіки буде набирати обертів, то попит на енергоресурси впаде разом з ціною. Якщо ні, то нафтові розцінки будуть знаходитися десь на нинішньому достатньо високому рівні.

Політика групи ОПЕК+, можливо, і надає країнам, що видобувають нафту, переваги в короткостроковій перспективі, але може обернутися проти них у більш довгий період часу.

Хоча зараз багато цивілізованих країни світу обрали шлях поступової відмови від викопних видів палива на користь "чистої енергії", на перехідний період вони все ж будуть потрібні.

Україні після війни необхідно буде почати активно відновлювати власну нафтопереробну та нафтодобувну галузь. В нашій землі великі запаси вуглеводнів, і ми повинні налагодити весь цикл: від видобутку до виробництва кінцевого продукту – пального.

До війни в країні працював Кременчуцький НПЗ, завдяки якому внутрішній ринок окрім іншого забезпечувався бензином А-92, який не виробляється в Європі. На жаль, російські окупанти кілька разів обстріляли завод ракетами, зруйнувавши його. Після перемоги все це має бути відновлено.

Адже забезпечення української економіки власними ресурсами замість імпортних дасть багатомільярдну економію, а споживачам принесе стабільні та доступні ціні.

В той же час, "країна-бензоколонка" Росія, яка лякає Європу наближенням "льодовикового періоду", під тиском міжнародних санкцій буде падати в економічну прірву, не маючи можливості продавати свою нафту і газ на ключові ринки. Її енергетична ставка втратить актуальність для світу протягом наступних десяти – п’ятнадцяти років. А не буде грошей, пропаде бажання тероризувати сусідів.

Ганна Бредіхіна