Молдова подає до суду на російський "Газпром" за провокування енергетичної кризи та ігнорування зобов'язань.
Як заявив в інтерв'ю "Німецькій хвилі" міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину, молдавські юристи вже готують позов.
"Ми змушені закуповувати газ та електроенергію на міжнародному ринку. І ми готуємося подати до суду на концерн за невиконання контракту. Також ми будемо вимагати компенсації збитків, тому що з їх вини ми змушені перенаправляти кошти, брати кредити... вони просто ігнорують свої зобов'язання і мають заплатити за це", – підкреслив Спину.
"Якщо ви запитаєте мене, що ще може зробити "Газпром", то я не зможу відповісти. Вони перекрили газ болгарам, італійцям, німцям, в Україну, відключили Польщу та Фінляндію", – пояснив Спину.
Коментуючи невдоволення РФ тим, що Молдова зберігає частину закупленого газу в Україні, Спину сказав: "Ми можемо зберігати куплений газ де завгодно. Не Путіну нам вказувати".
Війна в Україні та позови проти "Газпрому":
28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.
1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. Тоді віце-прем'єр Андрій Спину заявив, що поставки скорочують через технічні проблеми, і Кишинів проситиме про збільшення поставок.
1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.
22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.
28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.
Наприкінці листопада 2022 року позов проти "Газпрому" подав найбільший імпортер російського газу в Німеччині Uniper. Uniper зазнала $12,3 млрд збитків через заміну російських поставок, що припинилися з кінця серпня, нагадують в агентстві.
5 грудня 2022 року німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" через недопоставки газу.
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