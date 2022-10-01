"Газпром "повідомив італійській нафтогазовій групі Eni, що з 1 жовтня не зможе постачати газ до Італії через "неможливість його транспортування" через Австрію.

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну "Газпром" припинив постачання газу до Італії через Австрію.

Про це йдеться в повідомленні російського "Газпрому".

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"Газпром" повідомив італійській нафтогазовій групі Eni, що з 1 жовтня не зможе постачати газ до Італії через "неможливість його транспортування" через Австрію.

У "Газпромі" заявили, що дане рішення пов'язане зі зміною австрійського законодавства.

"Транспортування російського газу за контрактами ТОВ "Газпром експорт" через територію Австрії припинено у зв'язку з відмовою австрійського оператора підтверджувати транспортні номінації", — йдеться в повідомленні"Газпрому".

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

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