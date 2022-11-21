Норвегія допоможе Україні закупити газ на зиму. Уряд країни надасть фінансування в розмірі 195 мільйонів доларів.
За даними Reuters, гроші є частиною пакету допомоги в розмірі 10 мільярдів крон. Вони повинні надійти через Європейський банк реконструкції та розвитку.
"Важливо направляти підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне і прозоре використання фінансування", - заявив міністр фінансів Норвегії Тригве Слагсволда Ведума.
Позиція Норвегії щодо війни в Україні - що відомо
Норвегія, як і багато інших старни Європи, надають посильну допомогу Україні в боротьбі з російськими окупантами. Так, Уряд країни разом з колегами з Британії вирішили подарувати Україні мікродрони Black Hornet, призначені для розвідки і визначення цілей на малих відстанях.
8 вересня стало відомо, що Осло надало Києву 160 ракет Hellfire, пускові засоби, а також блоки наведення до них. Крім того, ЗСУ отримали прилади нічного бачення.
2 жовтня Данія, Словаччина, Норвегія та Німеччина підписали лист про спільний внесок для виробництва словацьких САУ Zuzana 2 для України. Країни зобов'язалися заплатити близько 92 мільйонів євро.
Вже 14 жовтня повідомили, що Осло купить для України близько 17 тисяч боєприпасів калібру 122 мм і 152 мм на 20 мільйонів доларів. Крім того, уряд виділив 400 мільйонів норвезьких крон британському фонду, який займається закупівлями військової техніки для Києва.