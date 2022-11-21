В уряді країни вказали на необхідність допомогти Києву.

Норвегія допоможе Україні закупити газ на зиму. Уряд країни надасть фінансування в розмірі 195 мільйонів доларів.

За даними Reuters, гроші є частиною пакету допомоги в розмірі 10 мільярдів крон. Вони повинні надійти через Європейський банк реконструкції та розвитку.

"Важливо направляти підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне і прозоре використання фінансування", - заявив міністр фінансів Норвегії Тригве Слагсволда Ведума.

Відео дня

Позиція Норвегії щодо війни в Україні - що відомо

Норвегія, як і багато інших старни Європи, надають посильну допомогу Україні в боротьбі з російськими окупантами. Так, Уряд країни разом з колегами з Британії вирішили подарувати Україні мікродрони Black Hornet, призначені для розвідки і визначення цілей на малих відстанях.

8 вересня стало відомо, що Осло надало Києву 160 ракет Hellfire, пускові засоби, а також блоки наведення до них. Крім того, ЗСУ отримали прилади нічного бачення.

2 жовтня Данія, Словаччина, Норвегія та Німеччина підписали лист про спільний внесок для виробництва словацьких САУ Zuzana 2 для України. Країни зобов'язалися заплатити близько 92 мільйонів євро.

Вже 14 жовтня повідомили, що Осло купить для України близько 17 тисяч боєприпасів калібру 122 мм і 152 мм на 20 мільйонів доларів. Крім того, уряд виділив 400 мільйонів норвезьких крон британському фонду, який займається закупівлями військової техніки для Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: