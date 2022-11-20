Мета Єгипту полягає в тому, щоб спробувати зменшити кількість природного газу, необхідного для виробництва електроенергії на 15% і відправити цей надлишок покупцям у Європі.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Єгипет намагається постачати більше природного газу в Європу.

Як повідомляє WSJ, Єгипет намагається скоротити внутрішнє споживання енергії, що є частиною зусиль з наповнення державної скарбниці в умовах економічної кризи.

Як зазначається в матеріалі, мета Єгипту полягає в тому, щоб спробувати зменшити кількість природного газу, необхідного для виробництва електроенергії на 15% і відправити цей надлишок покупцям у Європі, які платять за зріджений природний газ найбільше.

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У серпні прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі заявив, що економія 15% внутрішнього виробництва електроенергії принесе дохід у розмірі 450 млн доларів на місяць від додаткового експорту газу.

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1".

2 вересня "Газпром" оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна. 26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію. Крім того, 1 жовтня 2022 року"Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

8 листопада 2022 року Туреччина почала платити за російський газ в рублях.

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