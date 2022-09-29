Новий фронт у війні Росії проти Європи: чим ЄС відповість на підрив "Північного потоку"

На російському газопроводі "Північний потік", який поставляє газ в Європу, сталися кілька вибухів із масштабним витоком газу. УНІАН намагався з’ясувати, що задумав Кремль, підриваючи свої дуже дорогі активи, та як на цей акт гібридної війни може відповісти Євросоюз та НАТО.

На газопроводі "Північний потік", по якому російський "Газпром" постачає блакитне паливо в Європу, та "Північний потік-2", який очікує сертифікації, в результаті вибухів стався масштабний витік газу. В результаті, газові труби на дні Балтійського моря, стали не придатними для використання, а територіальним водам Данії нанесений катастрофічний екологічний удар через газ у воді.

Вивід із ладу газової артерії, яка перекачує значну частину споживаного країнами Євросоюзу газу, за кілька тижнів до опалювального сезону була сприйнята міжнародною спільнотою, як ескалація російського тиску на ЄС, щоб вбити бажання європейців допомагати Україні зброєю.

Наразі Данія, і Швеція, в чиїх територіальних водах стався інцидент, намагаються з’ясувати, що відбулося. Перевірка місця ще не проведена, і подробиці про те, що саме спричинило вибухи, залишаються уривчастими. Ситуація загострюється, враховуючи те, що вибух стався у місцях знаходження військових кораблів НАТО, а отже будь-яка провокація може буде розцінена, як напад.

Офіційні заяви представників Європейського Союзу та США щодо причин витоків газу поки звучать стримано, проте багато з них вбачають російський умисел та новий виток гібридної війни РФ проти цивілізованого світу. Багато політиків та експертів вважають, що Росія крім намагання ще більше підняти ціни на газ у Європі також хоче зняти з себе відповідальність у міжнародних судах за зрив контрактів по поставках блакитного палива. Але тепер у злочинців крім комерційних позовів може з’явитися ще і кримінальна відповідальність.

До речі, на фоні повідомлень про пошкодження газогонів газ в Європі подорожчав на дванадцять відсотків, до 2,5 тисяч доларів за тисячу кубометрів.

Наразі, уряд Данії взяв на себе ініціативу в розслідуванні та встановив зону відчуження протяжністю п’ять морських миль і заборону для польотів у зоні вибухів протяжністю один кілометр. І скоро світ дізнається, що насправді відбулося на дні Балтійського моря.

Вибухи на газогоні

Газопровід "Північний потік" запрацював у 2011 році, з’єднавши дном Балтійського моря російське місто Виборг та німецький Грайфсвальд, і став важливим фактором впливу РФ на Європу. Із кожним роком Євросоюз нарощував поставки із Росії і к 2021 року через "потік" вже надходило 55 мільярдів кубометрів газу, тобто третина всього закупленого Євросоюзом в РФ газу. Проект коштував 7,4 мільярди доларів.

Для збільшення свого впливу на Європу та задля послаблення України за три роки російський "Газпром" побудував ще один газогін "Північний потік-2", який у 2021 році мав почати поставляти газ в Німеччину. Проте Євросоюз відмовив проекту у сертифікації і остаточно поховав російський кусок заліза на дні Балтійського моря, коли РФ розпочала повномасштабну війну проти нашої країни. Інвестиції в другий "потік" склали майже десять мільярдів доларів.

Україна всі ці роки виступала проти введення в експлуатацію "Північного потоку-2", адже таким чином Росія заміщує українську газотранспортну систему і викидає її із європейської системи поставок газу.

Державна російська компанія "Газпром" є мажоритарним акціонером "Північного потоку" і єдиним власником "Північного потоку-2".

Наприкінці серпня 2022 року Росія в рамках своєї кампанії по посиленню тиску на Європу через збільшення цін на газ призупинила прокачку по "Північному потоку", посилаючись на необхідність технічного обслуговування. Через кілька днів РФ вигадала нову причину: через витік мастильних матеріалів труба працювати не може. "Вигадала", тому що обслуговуюча компанія Siemens Energy заявила, що це не може бути причиною повної зупинки труби.

А потім у властивій манері шантажу росіяни відмовились забирати з Німеччини відремонтовану турбіну Siemens, вимагаючи повного зняття санкцій з Росії за злочини в Україні. До слова, щоб дозволити росіянам забрати цю турбіну Канада, яка проводила ремонт цієї складної техніки, зробила виключення із санкцій, розраховуючи на здоровий глузд керівників РФ, але гірко помилилась.

На початку останнього тижня вересня компанія-оператор Nord Stream заявила, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Крім того, тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", який так і не був запущений у комерційну експлуатацію, проте його гілки були заповнені газом.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі. Подія сталася в данській виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм, після чого в морі відбулася екологічна катастрофа, вода в територіальних водах Данії перетворилася на воду з газом.

Результат "навмисної дії"

Реакцію світу на безпрецедентний зухвалий випадок не змусила себе чекати. Лідери західних країн заявили, що пошкодження двох газопроводів, ймовірно, є результатом саботажу, і пообіцяли вжити рішучих заходів для розслідування цієї надзвичайної ситуації.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що вважає витоки "навмисними діями", а міністр нафти та енергетики Норвегії Тер'є Аасланд заявив, що інформація на цей момент "вказує на акти саботажу".

Європейський союз заявив, що він "глибоко стурбований" пошкодженням двох трубопроводів.

"Вся доступна інформація вказує на те, що ці витоки є результатом навмисної дії", — заявив глава зовнішньополітичного відомства блоку Жозеп Боррель, пообіцявши активізувати зусилля щодо забезпечення енергетичної безпеки ЄС.

В свою чергу блок НАТО також прийшло до висновків, що аварія на трубопроводі – результат умисних дій.

"Вся наявна наразі інформація вказує на те, що це є результатом навмисних, безрозсудних та безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу", - йдеться у заяві членів Альянсу.

"Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу зустріне об'єднану і рішучу відповідь", - додали представники НАТО.

В офіційній заяві самої Росії з боку кремлівського спікера Дмитра Пєскова не прозвучало чіткої версії того, що сталося. Лише розмивчасте формулювання про серйозну стурбованість ситуацією. Кремлівські пропагандисти зі всіх сил почали розганяти версії про сліди американських та українських диверсантів. Але все це марно.

Новий фронт війни

Політики Європейського союзу вважають, що можлива диверсія на газопроводах "Північний потік" може ознаменувати нову фазу гібридної війни, націленої на вразливу енергетичну інфраструктуру країн континенту, щоб підірвати підтримку України у захисті проти російської збройної навали.

"Здається, ми вступаємо в нову фазу гібридної війни. Диверсія на трубопроводах Nord Stream I і II повинна бути класифікована як найбільш серйозний інцидент з безпекою та екологією в Балтійському морі", – зазначив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Німецький парламентар, який представляє консервативний Християнсько-демократичний союз, Родеріх Кізеветтер заявив, що атака на трубопровід має ознаки "елементу гібридної війни", який Росія застосовувала для розколу Європейського Союзу – не військовими, а соціальними та дипломатичними засобами.

Представники Європейської служби безпеки напередодні у понеділок і вівторок помітили кораблі ВМС Росії поблизу витоків у трубопроводах "Північного потоку".

Видання СNN, посилаючись на представників американської розвідки пише, що минулого тижня недалеко від районів також були помічені російські підводні човни. Кілька американських чиновників заявили, що США поки не мають детального пояснення того, що сталося на дні Балтійського моря.

Видання The Times з посиланням на джерело в Міністерстві оборони Великобританії повідомило, що диверсія на газогоні була заздалегідь спланована Росією, а для підриву очевидно було використано вибуховий пристрій, який скинули в море за кілька тижнів до дня вибуху.

Із пробоїн у трубах досі виходить технічний газ на поверхню моря. Німецька спецслужба припускає, що магістралі "Північного потку" зруйновані остаточно і ввести їх коли-небудь в експлуатацію буде неможливо через те, що солона вода непоправно пошкодить газопровід. І це буде кінцем епохального проекту Путіна, який за останні півтора десятки років витратив стільки зусиль та величезні гроші на просування цих "потоків" та підкуп європейських політиків та бізнесменів.

Знову брехня та шантаж

Колишній керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що зовнішнє втручання в роботу обох газопроводів без реєстрації з боку Росії є малоймовірним, бо всі труби рясно увішані різноманітними системами контролю, і будь яка, навіть незначна, зміна в режимі реального часу відстежується на контрольній станції у російському Виборгу. А потім про це дізнається їх реальний оператор - Кремль.

"Якби це було зовнішнє втручання, "Газпром" би вже надав докази на користь цієї версії. А вони досі мовчать як ризькі шпроти. Тобто залишається один варіант: чергова російська спецоперація. Москалі знову брешуть і шантажують", - вважає Коболєв.

На думку радника міністра внутрішніх справ України, експерта Вадима Денисенко, руйнування "північних потоків" - це спроба переключити увагу росіян з мобілізації і ржавих автоматів, на більш глобальну повістку. І спробувати ще раз підняти ставки.

"Простіше кажучи, росіяни зламали те, що і так не працювало, а тепер звинуватять в цьому Захід. Чи грозить це чимось нам? Вони ще більше підняли ставки. Тепер, теоретично, вони можуть зупиняти нашу ГТС і ще більше кричати про ядерну зброю", - вважає він.

Денисенко підкреслив, що у цій ситуацій головна загроза для України – це "позиція Заходу по наданню нашій країні важкої зброї на фоні цієї істерії і спроб росіян "перенести" війну на територію ЄС".

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар вважає, що, як і в ситуації з турбіною компанії Siemens, Кремль для ремонту газопроводу буде знову вимагати з ЄС та США зняти санкції.

"Москва перейшла до наступного пункту плану. Заговорили про можливість ремонту газопроводу, але з акцентом на тому що це буде довготривалий процес - півроку-рік…Насправді, найближчим часом "раптово з'ясується", що можливості проведення більш швидкого ремонту є, але проблема буде, як і у випадку з турбінами Siemens, в Канаді, в західних санкціях. Мовляв, знімайте санкції і "Газпром" швидко подолає наслідки диверсії", - зазначив Гончар.

Наступним кроком Путін може спробувати "воскресити" ідею "Північного потку-2", який постраждав менше. Мовляв, якщо хочете європейці газ закачати на зиму, то сертифікуйте транзит через цей потік.

Чи вистачить газу

Для Європи втрата поставок газу через "Північний потік" досить суттєва, проте очікувана.

Європейська комісії ще влітку прийняла план поступової відмови від російського блакитного палива та наказала всіх країнам-членам ЄС до зими максимально наповнити газові сховища. А лідером постачання газу в ЄС є Норвегія, яка витіснила Росію.

Днями у польському місті Голенюв відкрився новий газопровід Baltic Pipe, який постачатиме в Європу норвезький газ в обсягах до десяти мільярдів кубометрів щорічно.

Наразі ж транспортування газу з Росії в ЄС відбувається по українській газотранспортній системі, яка по своїй пропускній потужності дорівнює двом російським "потокам", в надзвичайно малих об'ємах - 42 мільйони кубометрів на добу, а це третина від передбаченого в контракті.

Крім того, з 2020 року поставки в ЄС здійснює інший російський проект "Турецький потік", по якому наразі надходить тільки десята частина блакитного палива, необхідного Європі.

Путінська Росія відверто та нахабно використовує енергоресурси у якості зброї проти України та Європейського Союзу. Є велика вірогідність, що найближчим часом кремлівська "дубинка" компанія "Газпром" повністю зупинить транзит російського газу по українській ГТС. Нещодавні погрози з боку росіян ввести "санкції" до українського холдингу "Нафтогазу" через новий поданий позов у Міжнародний арбітраж, ще одне свідчення цьому.

Повне припинення поставок російського газу не має лякати Євросоюз, бо на даний момент європейські підземні сховища газу заповнені майже на дев’яносто відсотків. Достатні, для нормального проходження опалювального сезону, запаси блакитного палива до зими будуть і в українських сховищах – більше п’ятнадцяти мільярдів.

Головним випробуванням буде непохитність європейців у бажанні надавати Україні зброю для звільнення наших земель від росіян і скорішого завершення війни.

Саме на страх і паніку європейського суспільства перед високими платіжками за енергоресурси розраховує Кремль, який думає, що це змусить демократичний світ припинити витрачати гроші на Україну. Проте кожна дія путінської влади погіршує ситуацію тільки для російських злочинців та шахраїв, бо ніхто в цивілізованому світі вже не боїться хворих путінських ультиматумів і погроз.

Як зауважила впливова британська газета Financial Times, "саботаж на газопроводах – це дзвінок до пробудження Європи". Для Старого континенту настає час повністю відмовитися від кривавих російських енергоносіїв. Україна зробила це вісім років назад. Подивимося, як на цей зухвалий злочин відреагує об’єднана Європа.

Ганна Бредіхіна