Світло поступово повертається до Одеси та громад Одеського району.

В Одеській області без світла залишаються 300 тисяч абонентів проти 1,5 мільйона, які були вчора.

Завтра, 12 грудня, очікується значне покращення ситуації, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Станом на зараз поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. Із 1,5 мільйона мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшено цю кількість до 300 тисяч абонентів", - зазначив він.

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Атака дронів-камікадзе на Одеську область

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 10 грудня російські загарбники запустили по території півдня України 15 дронів-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва. Сили протиповітряної оборони збили 10 безпілотників над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Однак безпілотники поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури на Одещині, в результаті без електропостачання залишилися тисячі споживачів.

У своєму вечірньому відеозверненні 10 грудня президент Володимир Зеленський наголосив, що понад півтора мільйона людей в Одеській області залишаються без світла. За словами президента, влучання були критичними, тож на відновлення електропостачання потрібно буде кілька днів.

Сьогодні, 11 грудня, у компанії "Інфоксводоканал" повідомили, що в Одесі через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням.

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