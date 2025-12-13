Одеса пережила наймасштабнішу атаку РФ: що відбувається у знеструмленому місті

Внаслідок масштабної атаки РФ Одеса занурилася у блекаут. Також відсутнє водо- та тепло-постачання, не працює електротранспорт. Про складну ситуацію в місті та перспективи відновлення електропостачання дізнавався УНІАН.

Такої масованої та тривалої атаки, яку РФ здійснила в ніч проти 13 грудня, одесити не можуть пригадати за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Протягом багатьох годин (з пізнього вечора до ранку) обласний центр і Одеський район атакували ракети та десятки дронів. Усю ніч у місті було чути вибухи, здригалися житлові будинки, в машинах спрацьовувала сигналізація. Шоковані одесити бігли в укриття, паркінги, підвали, тягнучи за собою дітей та свійських тварин. Фактично одразу в місті зникло світло, опалення та вода – було зрозуміло, що ситуація може бути патовою.

Наслідки атаки

За попередніми даними, внаслідок атаки армія РФ пошкодила чотири підстанції "Укренерго", знеструмлено 560 тисяч споживачів, - це 60% Одеської області.

За словами начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, відомо про чотирьох потерпілих городян, пошкоджено житлові будинки (один з яких – в історичному центрі), адміністративну будівлю, цивільні автомобілі та пожежне авто. Були пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури, у складських приміщеннях із текстильною продукцією. Для ліквідації наслідків атаки залучили близько сотні рятувальників.

"Фахівці роблять все можливе та неможливе, щоб стабілізувати ситуацію і насамперед подати напругу на об'єкти критичної інфраструктури. Здійснюється підвіз технічної води. За потреби кількість таких локацій буде збільшено. Працюють усі міські комунальні служби. Робимо все можливе, щоби підтримати наших людей", - зазначив Лисак.

За інформацією ДТЕК "Одеські електромережі", станом на даний момент знайдено технічне рішення, щоб заживити 40 тис. абонентів. Однак десятки тисяч поки що знеструмлені.

На жаль, коли саме у місті відновлять подачу електрики, води та тепла невідомо.

"Наразі наслідки атаки оцінюють, вивчають енергетики. Прогнози ми поки що робити не можемо", - сказав Лисак.

Бювети не генераторах та відкриття "Пунктів незламності"

В Одесі до бюветів, які підключили до генераторів, вишикувалися величезні черги за питною водою - їхню роботу продовжили до 22:00. Місцева влада організувала підвіз технічної води до всіх чотирьох районів Одеси. У мерії стверджують, що водовози чергують у 16 точках, їх кількість обіцяють збільшити у рази.

Також відкрито понад 400 "Пунктів незламності". Назустріч городянам пішли власники кількох супермаркетів та кафе, куди можна зайти та підзарядити телефони. Однак кількість розеток обмежена – своєї черги "підживитися" доводиться чекати досить довго. Йдеться про натовпи охочих…

Серед таких відвідувачів кафе, яких зустрів кореспондент УНІАН, була мама з хворою донькою. Дівчинка була вимушена робити інгаляцію у присутності інших відвідувачів, адже цим апаратом неможливо користуватися без живлення від електромережі.

За словами матері дитини, вони довго шукали місце, де можна підключити небулайзер, адже дівчинці вкрай треба зробити процедуру.

"Донька захворіла понад місяць тому, але все ще кашляє, буквально задихається. Благо, знайшли тут місце із вільною розеткою. Навіть не знаю, що ми робитимемо завтра…" - розповіла жінка.

Люди виходять із ситуації як можуть – у хід пішли автомобільні акумулятори, різні зарядні пристрої. Підприємці запустили генератори, які підключають навіть до каруселі: попри похолодання, є охочі покататися, що називається, з вітерцем.

У місті посилили заходи безпеки

Після обстрілу та знеструмлення значної кількості населених пунктів регіону правоохоронці збільшили кількість патрулів. У регіональному главку Нацполіції повідомили, що наряди стежать за правопорядком і допомагають людям у складних ситуаціях, регулюють рух транспорту на перехрестях, де не працюють світлофори. Водіїв та пішоходів в умовах темряви закликали бути максимально уважними та обережними на дорогах.

Людей також просять переходити дорогу лише у визначених місцях, переконавшись, що водії бачать пішоходів і пропускають. Про повітряну тривогу та відбій правоохоронці сповіщатимуть населення через гучномовці та стаціонарні засоби оповіщення. За потреби жителів просять звертатися по допомогу до поліцейських на вулиці або до найближчого підрозділу поліції.

"Пункти незламності" також облаштованіу територіальних підрозділах поліції Одещини:

"Там є світло, інтернет, альтернативне живлення й тепло, де можна зігрітися чи зарядити мобільні пристрої. І в пунктах постійно перебувають поліцейські, до яких можна звернутися за будь-якою допомогою, що стосується безпеки та правопорядку".

Не тільки Одеса

Мер Арцизу Одеської області Сергій Парпуланський повідомив, що ніч і ранок у місті були тяжкими. Унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури області багато районів і громад Одещини, зокрема й Арцизька громада, повністю знеструмлені.

"У місті Арциз, за даними від енергетиків, очікувати підключення в найближчий час і навіть в найближчу неділю не варто. Дещо кращою є ситуація може бути для сіл… Але наразі прогноз також незадовільний. Щодо водопостачання – будемо подавати за графіком…", - сказав міський голова.

Лариса Козова