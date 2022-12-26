Найскладніша зима: чи вистачить Україні енергоресурсів до кінця опалювального сезону

Україна пройшла майже половину опалювального сезону, який, як і попереджали енергетики та експерти, стає найскладнішим в історії. УНІАН розбирався, чи вистачить нашій країні енергоресурсів до кінця холодів, якщо ні - де їх можна купити та скільки це коштуватиме.

Енергетичний сектор нашої країни потерпає від російського терору з самого початку повномасштабного вторгнення рашистів на нашу землю. Газові родовища на Харківщині та вугільні шахти на сході не могли нормально видобувати ресурси через окупацію або обстріли. Вже восени Росія сфокусувалася на ракетних ударах по енергоінфраструктурі, таким чином, загарбники планували залишити нас без світла й тепла.

Минулого тижня ми перетнули межу зимового сонцестояння - прожили найдовшу ніч у році. Відтепер світовий день ставатиме довше, а це означає, що наближається весна, а з нею і довгоочікуване тепло. Два з половиною місяці самого складного в історії сучасної України опалювального сезону вже позаду, попереду - ще три.

Наша країна розпочала опалювальний сезон з заплановано меншими обсягами природного газу. Замість 19 мільярдів, встановлених за ціль урядом ще влітку, у вітчизняних сховищах накопичилось 14,5 мільярдів кубометрів. Хоча ще у жовтні енергетичні експерти говорили, що цих запасів достатньо для проходження сезону, вже у грудні після ракетних ударів загарбників по національній енергосистемі ситуація дещо змінилася. Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність закупівлі додаткових обсягів блакитного палива.

"Потребуємо підтримки для закупівлі обсягу газу, який використовується, щоб компенсувати шкоду від російських ударів по інших видах генерації. Йдеться про 2 мільярди кубометрів газу", – сказав Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв’язку на засіданні Європейської Ради.

У національній компанії "Нафтогаз України" вважають, що країна потребує додатково імпортувати 3 мільярди кубометрів вуглеводнів. Зважаючи на ціну на цей енергоресурс, яка зараз становить приблизно 865 доларів за тисячу кубометрів, це в умовах війни може стати серйозною сумою для українського бюджету.

Тому важливо розібратися, чи зможемо ми закупити додаткові об’єми природного газу та де їх можна знайти. Також треба зрозуміти, чи потребуємо ми й інших енергоресурсів, щоб раптово їх дефіцит не став проблемою у майбутньому.

Катастрофи не буде

Якщо казати про імпорт природного газу, то вибір продавців у нас невеликий: або країни Європи, зокрема – Норвегія, або Канада чи США. Орієнтир на заокеанських партнерів додасть до ціни й так недешевого вуглеводню націнку за логістику. З іншого боку, у Європі зараз продовжується енергетична криза, яка може позначитися на наявності продукту. Але експерти наголошують, що з цим проблем не повинно виникнути.

"Ми, якраз, у найближчі півтора місяця в стані цінової невизначеності, але катастрофи не відбудеться. У Європі будуть обсяги, які ми зможемо докупити… Це набагато краще, ніж коли треба, але неможливо купити", - розповів агенції УНІАН голова правління асоціації "Нафта і Газ України" Андрій Закревський.

На руку нам при покупці блакитного палива зіграє і нещодавнє рішення країн Європейського союзу про встановлення цінової стелі на газ у розмірі 180 доларів за мегават-годину. Тим більше наш європейський регіон вже пережив кризу "газового синдрому", запевняють експерти.

Про те, що наша країна здатна докупити на зовнішньому ринку додаткові обсяги блакитного палива, говорить і нещодавня угода державного холдінгу "Нафтогаз України" з норвезьким нафтогазовим гігантом Equinor.

"Ми домовилися про постачання майже пів мільярда кубів газу: 350 мільйонів кубометрів від нашого важливого партнера, норвезької нафтогазової компанії Equinor, та 100 мільйонів кубометрів від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців", - заявив глава правління "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

До того ж зима іде до завершення, а значних морозів синоптики не прогнозують. Новий рік наш континент буде зустрічати при комфортних плюсових температурних параметрах. Згодом в Європі на повну потужність запрацюють інші види генерації, зокрема сонячні електростанції, через що попит на природний газ почне падати, а відтак буде зростати його наявність на ринку і знижуватися ринкова ціна.

Подолати дефіцит вугілля

Енергетики та експерти звертають увагу на ще одному енергоресурсі, дефіцит якого може стати значною проблемою. Окрім газу нам також потрібно звернути увагу на низькі запаси енергетичного вугілля, яке використовується тепловими електростанціями.

"Для проходження опалювального сезону потрібно приблизно 16,7 мільйона тонн вугілля. В той час, як на початку опалювального сезону на складах теплової генерації було лише 3 мільйони тонн", - розповів УНІАН кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Експерт зазначив, що близько 11 мільйонів тонн вугілля планувалося добути на українських шахтах, а решту - імпортувати. Проте через російські обстріли та закриття морських портів ситуація погіршилася.

"Що стосується імпорту вугілля, то він раніше здійснювався з Росії, Казахстану, США, ПАР та деяких інших країн. Зараз постачання вугілля, як через територію Росії, так і через українські морські порти, неможливе. Можна поставити відносно невеликі партії вугілля через Європу залізницею. Проте, тут також можливі збої", - сказав Олександр Хмелевський.

Тому уряду потрібно приділити особливу увагу для пошуку альтернативних шляхів постачання вугілля. З усім тим є ще один вид енергоресурсу, наявність та доступність якого також через постійні обстріли рашистами нашої країни, стає проблемою, - йдеться про електрику.

Децентралізація енергосистеми

Дев’ять хвиль масованих ракетних атак по українській енергоінфраструктурі викликали серйозний дефіцит споживання. Українці, навченні горем постійних вимкнень електроживлення, почали самотужки розбудовувати децентралізовану систему генерації.

"Тисячі українських підприємств, малих і середніх бізнесів, соціальних об'єктів продовжують працювати завдяки генераторам. На генераторах функціонують лікарні, завдяки генераторам вже збережені сотні тисяч робочих місць, є інтернет, зв'язок", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Так, через дефіцит споживання, який досі залишається суттєвим, Україна потребує додаткових закупівель електроенергії з-за кордону. За словами Зеленського, для сталого проходження опалювального сезону ми потребуємо постачання електрики із ЄС вартістю близько 800 мільйонів євро.

Проте, енергосистема, яка базується на використанні генераторів не може задовольнити потреби усіх споживачів країни. Тому дуже важливо відновити й зберегти основну національну енергосистему, але тепер вже розвивати її по іншому.

Експерт Андрій Закревський вважає що відновлювати енергосистему потрібно на принципах децентралізації: замість великих 750 кіловатних трансформаторів ставити декілька малих, які легше і дешевше виробляти. Це повинно зменшити руйнівний вплив російських ракетних та дронових ударів, а відтак - це зменшить дефіцит споживання у майбутньому.

"Децентралізовану систему можна організовувати паралельно нашій централізованій. Замість зруйнованого великого трансформатора ставити 4 чи 6 малих. І спробуй у них попади. Кожен з них коштуватиме дешевше, ніж ракета, яку в них посилають і замінити їх можна у будь-який момент", - зазначив голова правління асоціації "Нафта і Газ України" Закревський.

Ціна питання

Вартість вугілля в Європі наразі сягає близько 350 доларів за тону. Для закупівлі 3 мільйонів тонн вугілля Україні потрібно понад 1 мільярд доларів, і це без вартості доставки та податків.

Природний газ зараз торгується в Європі на рівні 865 доларів за тисячу кубометрів. Проте, тут ціни дуже сильно змінюються. Тобто, за 2 мільярди кубометрів газу потрібно буде заплатити приблизно 1,7 мільярда доларів, і це також без вартості доставки та податків. Але треба звернути увагу, що останні тижні ціни на газ стрімко падають, тому кінцева вартість закупівлі може бути менша.

"На цей час Уряд має необхідні кошти для закупівлі енергоносіїв. Валютні резерви Нацбанку становлять близько 28 мільярдів доларів та досягли довоєнного рівня. Крім того, щомісяця Україна отримує до 4 мільярдів доларів іноземних кредитів та грантів. Тобто, необхідності просити додаткові кошти у західних партнерів для придбання енергоносіїв немає", - вважає економіст Хмелевський.

Загалом обсяги газу та вугілля, які нашій країні необхідно буде докупити, щоб завершити опалювальний сезон, залежатимуть, як від погодних умов, так, враховуючи завданні російськими варварами пошкодження, здатності теплової генерації їх переробити.

Весна прийде

Звісно, чітко дати відповідь: скільки в нас зараз є запасів енергоресурсів неможливо, бо ця інформація є стратегічно-важливою і засекреченою від зайвих очей. Ховати дані потрібно, щоб вони не спровокували нових атак рашистів.

Експерти визнають, що до завершення зими в енергетиків можуть виникнути певні труднощі, але не забуваймо про їх причину – постійні терористичні атаки з боку кривавої Росії. У разі необхідності Україна зможе докупити додаткові обсяги енергоресурсів. Звичайно, важливим є наявність ресурсу та можливість придбати його за прийнятною ціною.

На ціну газу в Європі може вплинути й бажання росіян повернутися на європейський ринок зі своїм продуктом. Так, нещодавно, в уряді ворога почали говорити про наміри знову запустити газопровід "Ямал-Європа", зупинений ще у травні. Якщо це станеться, то це знизить ціни на вуглеводні на контитенті, що зіграє нам лише на руку.

Так, половина надскладного опалювального сезону нашим героїчним народом вже пройдено. І це – гарна новина. Відповідальність за закупівлю, виробництво та видобування газу, вугілля й електрики припадає на плечі наших урядовців й вітчизняних енергетиків. Нам, як громадянам, треба докласти трошки зусиль, ще більше згуртуватися, там де є можливість – продовжувати економити, виявляти винахідливість і, незабаром, холодні місяці закінчаться, прийде тепла весна, а за нею, обов’язково, і довгоочікувана перемога.

Артур Крижний