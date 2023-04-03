Загальні зобов'язання країн ОПЕК+ щодо скорочення видобутку зараз становлять 3,66 млн барелів на добу. Ціна нафти може підскочити на 10 доларів за барель.

Саудівська Аравія та інші країни-виробники нафти ОПЕК+ у неділю оголосили про подальше скорочення свого видобутку нафти приблизно на 1,16 мільйона барелів на день. Цей несподіваний крок, за їх словами, спрямований на підтримку стабільності ринку.

Як пише Reuters, рішення про скорочення оголошено за день до віртуальної зустрічі міністерської групи ОПЕК+. Організація, як очікується, до кінця 2023 року дотримуватиметься вже існуючих скорочень видобутку на 2 мільйони барелів на добу.

Минулого місяця ціни на нафту впали до $70 за барель, що є найнижчим показником за 15 місяців, через побоювання, що світова банківська криза може вдарити по попиту. Тим не менш, подальших дій з боку ОПЕК+ для підтримки ринку не очікувалося, і ціна нафти відновилася до $80.

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Останнє зниження може підвищити ціни на нафту на $10 за барель, заявив у неділю керівник інвестиційної компанії Pickering Energy Partners.

Згідно з недільними обіцянками, загальний обсяг скорочень Організацією країн-експортерів нафти, Росією та іншими союзниками, згідно з підрахунками Reuters, становить 3,66 мільйона барелів на добу, що дорівнює 3,7% світового попиту.

"ОПЕК вживає превентивних заходів у разі будь-якого можливого скорочення попиту", - заявила в неділю засновник і директор Energy Aspects Амріта Сен.

Несподівано оголошені в неділю добровільні скорочення видобутку нафти почнуться з травня.

Згідно з офіційними заявами, Саудівська Аравія скоротить видобуток на 500 тисяч барелів на добу, тоді як Ірак скоротить видобуток на 211 тисяч барелів на добу.

ОАЕ заявили, що скоротять видобуток на 144 тисяч барелів на добу, Кувейт оголосив про скорочення на 128 тис. барелів на добу, Оман оголосив про скорочення на 40 тисяч барелів на добу, а Алжир заявив, що скоротить видобуток на 48 тис. барелів на добу. Казахстан також скоротить видобуток на 78 тис. барелів на добу.

Джерело в ОПЕК+ повідомило, що Габон добровільно скоротить видобуток на 8000 барелів на добу. Зазначається, щоі не всі члени ОПЕК+ приєдналися до цього кроку, оскільки деякі вже викачують значно нижче узгоджених рівнів через брак видобувних потужностей.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що добровільне скорочення королівства було запобіжним заходом, спрямованим на підтримку стабільності ринку нафти.

Видобуток нафти - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року ОПЕК+ погодилася скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на добу з листопада до кінця року, що викликало обурення Вашингтона, оскільки обмеження пропозиції підвищило ціни на нафту. США стверджували, що світові потрібні нижчі ціни, щоб підтримати економічне зростання та не дати президенту Росії Володимиру Путіну отримати більше доходів для фінансування війни в Україні.

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив у неділю, 2 квітня, що Москва продовжить добровільне скорочення на 500 тис. барелів на добу до кінця 2023 року. Москва оголосила про ці скорочення в односторонньому порядку в лютому після введення західних цінових обмежень.

Після односторонніх скорочень Росії офіційні особи США заявили, що альянс РФ із іншими членами ОПЕК слабшає, але недільний крок свідчить про те, що співпраця все ще міцна.

Раніше 2 квітня Bloomberg повідомляв, що організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ ухвалила рішення про утримання своїх позицій щодо видобутку нафти. Саудівська Аравія публічно заявила про те, що коаліція з 23 країн має підтримувати рівень видобутку на стабільному рівні протягом року. Ф'ючерси на нафту різко зросли майже до $80 за барель.

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