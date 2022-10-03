Поставки нафти з Росії до Європи впали на 60%; імпорт до Азії також зменшується. А країни ОПЕК+ обмірковують найбільші скорочення видобутку нафти з часів кризи 2020 року.

Морські поставки російської нафти до Євросоюзу та Великої Британії скоротилися приблизно на 60% порівняно з тим, як вони були до повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Зокрема, клієнти на півночі Європи скоротили свої закупівлі, які нині становлять менше 200 тисяч барелів на день, що на 1 мільйон нижче рівня, який спостерігався на початку року, пише Bloomberg.

Тим часом перенаправлення обсягів нафти з Європи до Азії, досягло свого максимуму. Потоки російської нафти до трьох великих покупців — Китаю, Індії та Туреччини — досягли піку в червні й склали 2,2 мільйона барелів на день. Протягом вересня цей показник знизився приблизно на 350 тисяч барелів на день.

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Загальний експорт нафти з РФ залишався нижче 3 мільйонів барелів на день уже третій тиждень. Падіння було спричинене меншими потоками до Північної Європи, тоді як поставки на ринки Азії залишалися стабільними.

Зазначається, що плани США і їхніх союзників запровадити обмеження ціни на російську нафту, згідно з яким покупці отримуватимуть доступ до страхування та інших основних послуг лише в тому випадку, якщо сплачена ціна буде нижчою від порогу, який ще не визначено, викликає плутанину серед покупців. Відсутність ясності щодо рівня, на якому буде встановлено обмеження, невизначеність щодо того, коли воно буде запроваджено, і небагато деталей щодо того, як воно буде контролюватися, залишає потенційних покупців російської нафти в підвішеному стані, доки ситуація не проясниться.

ОПЕК+ готується зменшити видобуток нафти

Тим часом Reuters із посиланням на джерела в ОПЕК повідомляє, що група країн ОПЕК+ обговорює скорочення видобутку нафти більш ніж на 1 мільйон барелів на день. На додаток до цього, окремі країни-члени ОПЕК+ можуть додатково скоротити видобуток нафти, що, загалом, зробить ці скорочення найбільшим з 2020 року.

Група збирається зустрітися 5 жовтня у Відні на тлі падіння цін на нафту нижче $90 за барель та кількох місяців серйозної волатильності на ринку. Ця ситуація на ринку змусила Саудівську Аравію, найбільшого виробника ОПЕК+, заявити, що група може скоротити видобуток.

"Це може бути таким же значущим, як зустріч у квітні 2020 року", — сказало джерело, маючи на увазі, коли ОПЕК+ домовилася про рекордне скорочення поставок приблизно на 10 мільйонів барелів на день (10% світової пропозиції), оскільки пандемія COVID-19 скоротила попит.

Значне скорочення, імовірно, розлютить Сполучені Штати, які тиснули на Саудівську Аравію, щоб вона продовжувала видобувати більше нафти, щоб допомогти ще більше зменшити ціни та скоротити доходи для Росії, оскільки Захід прагне покарати Москву за війну в Україні.

Минулого тижня джерело, знайоме з думкою Росії, повідомило, що Москва хотіла б, щоб ОПЕК+ скоротила цільовий обсяг видобутку на 1 мільйон барелів на день (1% світових поставок).

У неділю джерела повідомили, що скорочення може перевищити 1 млн барелів на добу.

У понеділок одне джерело в ОПЕК повідомило, що добровільні скорочення окремими членами будуть доповнювати цю цифру. Поки не було зрозуміло, який рівень добровільного скорочення може зробити Саудівська Аравія чи будь-який інший провідний виробник ОПЕК Перської затоки.

Обмеження ціни на російську нафту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ідея запровадження граничних цін на російську нафту була висунута на саміті лідерів G7 в кінці червня. Таким чином країни "Великої сімки" мають намір обмежити доходи Москви від продажу нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йєллен представила цю ідею азійським лідерам під час закордонного турне та повідомила Reuters, що провела обнадійливі переговори з Індією.

Деякі трейдери і аналітики нафтового ринку висловили сумніви в тому, що цінова стеля спрацює, оскільки Росія знайшла способи постачати свою нафту в Азію без використання західного страхування суден. Москва також може повністю припинити експорт частини нафти, що призведе до подальшого зростання цін на енергоносії.

Якщо Росія не візьме до уваги обмеження цін на її нафту, країни "Великої сімки" розглядають запровадження повної заборони на транспортування російської нафти серед варіантів, які дозволять позбавити Москву величезних доходів на тлі її вторгнення в Україну.

Узгоджений G7 план обмеження цін закликає країни-учасниці відмовити в страхуванні, фінансуванні, брокерських та інших послугах нафтовим вантажам з РФ, якщо вартість цих вантажів буде вищою ще не визначеної граничної межі цін на нафту і два види нафтопродуктів.

Помічник міністра фінансів США з питань протидії фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг у вересні заявила, що гранична ціна на російську нафту має бути встановлена на рівні справедливої ​​ринкової вартості за вирахуванням будь-якої надбавки за ризик, пов’язаний з її вторгненням в Україну. За словами Розенберг, постачальникам послуг не потрібно буде контролювати дотримання ліміту цін самостійно, але вони можуть покладатися на атестації покупців і продавців, залишивши контроль за дотриманням юрисдикціям-учасницям.

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