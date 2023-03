Загальний внесок найбільших банків складне 30 мільярдів доларів.

Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan та інші великі американські фінустанови об’єдналися, аби врятувати банк First Republic, акції якого впали на тлі банківських потрясінь.

Як йдеться в спільній заяві банків, вони погодили безпрецедентний план порятунку, відповідно до якого більшість найбільших банків США розмістять незастраховані депозити у First Republic. Загальний внесок складне 30 мільярдів доларів.

Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase і Wells Fargo внесуть по 5 мільярдів доларів. Goldman Sachs і Morgan Stanley зроблять депозити на 2,5 мільярда доларів кожен. Ще низка банків зроблять внески по 1 мільярду доларів.

"Дії найбільших банків Америки відображають їхню довіру до банківської системи країни. Разом ми використовуємо нашу фінансову силу та ліквідність у більшій системі, де це найбільше потрібно", – йдеться в заяві.

Банки та органи регуляції сподіваються, що ці дії допоможуть захистити First Republic і зупинити поширення банківської кризи на інші менші банки.

У спільній заяві міністр фінансів США Джанет Єллен, голова Федеральної резервної системи Джей Пауелл та інші офіційні особи наголосили, що дуже вітають дії фінустанов, які демонструють "стійкість банківської системи".

Як пише The Guardian, First Republic базується в Сан-Франциско і обслуговує передусім заможних клієнтів (приміром, співзасновника Facebook Марка Цукерберга). Банк має відсоток незастрахованих депозитів значно нижчий, ніж мав закритий SVB (68% проти 94%). Однак цього виявилося достатньо, аби викликати занепокоєння інвесторів і вкладників із сумою понад 250 000 доларів США на рахунках. Акції First Republic впали приблизно на 70% після новин про крах Silicon Valley Bank. У четвер, 17 березня, перед оголошенням про угоду для його порятунку, акції First Republic впали ще на 22%.

Банківська криза в США - що варто знати

Минулого тижня каліфорнійський регулятор оголосив банк Silicon Valley Bank, один із найбільших в США, банкрутом. SVB став другим за величиною банкрутом в історії США і найбільшим банкрутом з часів кризи 2008 року.

Незабаром впав популярний серед власників криптовалюти банк Signature Bank. Це банкрутство стало третім за величиною в історії банківської справи США. Ще кілька фінустанов опинилися в зоні ризику.

На тлі краху Silicon Valley Bank і Signature Bank президент Джо Байден назвав банківську систему США "безпечною" і пообіцяв посилити банківське регулювання.

