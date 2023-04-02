Росія заявила про скорочення видобутку нафти на 500 тис.барелів на добу до кінця 2023 року від середнього рівня видобутку лютого.

На тлі масових антиросійських санкцій, прийнятих у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, агресор заявив про зменшення обсягів видобутку нафти.

Як заявив віце-прем'єр країни-агресора Олександр Новак, Росія реалізує добровільне скорочення на 500 тис. барелів на добу до кінця 2023 року від середнього рівня видобутку лютого, повідомляє російський "Інтерфакс".

Агресор заявив, що даний крок є "превентивною дією" у відповідь на нафтове ембарго.

Відео дня

"Передбачуваність на світовому нафтовому ринку є ключовим елементом забезпечення енергетичної безпеки", - підкреслив віце-прем'єр РФ.

Раніше Росія заявляла, що продовжить рішення про добровільне зниження нафтовидобутку на березень 2023 року до рівня лютого ще на три місяці.

Ситуація з нафтою

У грудні 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набрали чинності. Гранична ціна на нафту, масла та нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Повідомлялося, що функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних міжнародного енергетичного агентства.

Крім того, з 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на морське транспортування російських нафтопродуктів.

2 квітня 2023 року країни ОПЕК+ визначилися з позицією щодо видобутку нафти. ОПЕК+ ухвалила рішення про утриманні своїх позицій щодо видобутку нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: