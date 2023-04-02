Саудівська Аравія публічно заявила про те, що коаліція з 23 країн має підтримувати рівень видобутку на стабільному рівні протягом року.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій, організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ ухвалила рішення про утримання своїх позицій щодо видобутку нафти.

Як повідомляє Bloomberg, ОПЕК+ демонструє всі ознаки того, що вона зберігає спокій.

Як йдеться в матеріалі, Саудівська Аравія публічно заявила про те, що коаліція з 23 країн має підтримувати рівень видобутку на стабільному рівні протягом року.

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Ф'ючерси на нафту різко зросли майже до 80 доларів за барель.

"Впевненість у тому, що ціни повернуться до 100 доларів за барель, яка була поширена в нафтовій галузі на початку року, розвіялася, оскільки російський експорт виявився стійким до міжнародних санкцій. Схоже, що в цьому кварталі світова пропозиція буде надмірною", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та російська нафта

5 грудня 2022 року набули чинності нафтові санкції ЄС проти Росії. Гранична ціна на нафту, масла та нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Повідомлялося, що Росія сформувала "тіньовий флот" із сотні танкерів для експорту нафти в умовах санкцій.

Станом на 29 березня 2023 року Росія втратила статус основного постачальника нафти в ЄС. Перше місце в експорті нафти в ЄС посіли США.

31 березня 2023 року країни G7 відмовилися змінити граничну ціну на російську нафту.

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