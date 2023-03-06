Ціна зросла у зв'язку з війною в Україні, яка суттєво впливає на весь світовий ринок нафти.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Саудівська Аравія оголосила про зростання цін у квітні на постачання нафти для ринків Азії та Європи.

Як повідомляє Bloomberg, офіційна відпускна вартість нафти сорту Arab Light для Азії на квітень на 2,5 доларів вище цін бенчмарка Oman - Dubai, що на 50 центів перевищує березневі цінові значення.

Аравійська держкомпанія Saudi Aramco збільшила ціни на квітневі поставки своєї нафти в Північно-Західну Європу на $1 за барель. Ціни, встановлені щодо ICE Brent для покупців в Середземномор'я зросли на 0,3 доларів.

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Як йдеться в матеріалі, ціна зросла у зв'язку з війною в Україні, яка суттєво впливає на весь світовий ринок нафти.

Ситуація з нафтою

Після вторгнення Росії в Україну практично всі компанії, включаючи "велику нафтосервісну четвірку" (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes і Weatherford), заявили про припинення діяльності в РФ (у 2021 році на іноземні компанії припадало 20% ринку).

5 грудня 2022 року набули чинності нафтові санкції проти агресора. Було введено стелю цін на нафту. Сировину дорожча за 60 доларів за барель забороняється перевозити та страхувати.

У відповідь на санкції, президент РФ Вадимир Путін з 1 лютого 2023 року заборонив експорт нафти за ціновою стелею.

З 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

3 березня стало відомо про те, що Росія збільшує тіньовий флот для перевезення нафти в обхід санкцій.

3 березня 2023 року в Росії визнали, що втрата видобутку нафти неминуча. Очікується, що в 2023 році Росія втратить 50% своїх річних доходів від експорту нафти і газу.

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