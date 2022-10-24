Можлива невелика похибка в часі, приблизно 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

НЕК "Укренерго" попереджає про можливість стабілізаційних відключень електроенергії в Київській області.

Про це повідомляється на сайті ДТЕК.

Їх будуть застосовувати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК "Укренерго". Для того, щоб жителі могли заздалегідь підготуватися, ДТЕК Київські регіональні мережі публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі необхідності буде обмежено електропостачання та орієнтовну почерговість у часових проміжках для цих адрес.

Відео дня

Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Можлива невелика похибка в часі, приблизно 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

У графіку можливі зміни, повідомляють у ДТЕК.

Для того, щоб підтримати енергосистему, всіх жителів закликають помірно споживати електроенергію.

Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.

З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.

Вас також можуть зацікавити новини: