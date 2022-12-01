Експорт російського газу в країни далекого зарубіжжя склав 95,2 млрд куб. м

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну "Газпром" скоротив експорт газу до країн далекого зарубіжжя на 44,5%, або на 76,3 млрд кубометрів у січні-листопаді 2022 року.

Як повідомили в "Газпромі", за цей період російський газовий монополіст видобув 376,9 млрд куб.м газу, що на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) менше, ніж минулого року.

Попит на газ компанії з газотранспортної системи на внутрішньому ринку за 11 місяців зменшився на 5,7% (на 12,8 млрд куб.м).

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Експорт газу в країни далекого зарубіжжя склав 95,2 млрд куб.м – на 44,5% (на 76,3 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року. Разом з тим зростає експорт газу в Китай по газопроводу Сила Сибіру, відзначили в Газпромі.

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 Серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". 2 вересня було оголошено про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. Тоді віце-прем'єр Андрій Спину заявив, що поставки скорочують через технічні проблеми, і Кишинів проситиме про збільшення поставок.

1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.

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