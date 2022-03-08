Європейська комісія переглядає свою енергетичну стратегію після вторгнення військ РФ в Україну.

Європейська комісія працює над тим, щоб позбутися залежності від російського газу цього року, скоротивши потреби в його імпорті майже на 80%.

Як повідомляє видання Bloomberg, про це поінформували дві офіційні особи ЄС, обізнані в цьому питанні.

Зазначається, що Європейська комісія переглядає свою енергетичну стратегію після вторгнення військ РФ в Україну, намагаючись зменшити вплив Кремля.

Планом, який буде представлено у вівторок, пропонуватимуться такі кроки як пошук нових джерел постачання газу та підвищення енергоефективності вже цього року, сказав один із чиновників.

План має на меті забезпечити енергетичну незалежність ЄС від Росії набагато раніше, ніж до 2030 року, що передбачалося попереднім планом.

Єврокомісія вважає, що ЄС на сьогодні має достатньо запасів газу, щоб пережити поточний опалювальний сезон навіть у випадку різкого припинення поставок з Росії.

ЄК також рекомендуватиме державам-членам ЄС вже зараз розпочати заповнення сховищ газом, щоб підготуватися до наступної зими.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Євросоюзі вирішили докласти всіх зусиль, аби позбутися залежності від російського газу.

Президент Єврокомісії наголосила на необхідності диверсифікації джерел енергії і її постачальників. Вона додала, що відповідна робота вже розпочалася.

Також вона сказала, що у середньостроковій та довгостроковій перспективі Євросоюз планує подвоїти обсяги використання енергії з відновлюваних джерел.

За даними президента ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% від усього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу, і 40% цього імпорту - це російський газ.

5 березня глава британського МЗС Ліз Трасс заявила, що країни G7 погодились із необхідністю відмови від російського газу.

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