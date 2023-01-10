Рівень наповнення газових сховищ Німеччини в даний час становить близько 91%.

До кінця зими 2023 року газові сховища Німеччини будуть заповнені більше, ніж це було наприкінці зими 2022 року, одразу після російського вторгнення в Україну.

Як йдеться в матеріалах ініціативи зі зберігання енергії (Ines), при "нормальній" кривій температури резервуари для зберігання наприкінці березня та наприкінці квітня будуть заповнені на 65%, повідомляє Spiegel.

Як йдеться у матеріалі, це значно більше, ніж було у 2022 році, коли на кінець березня сховища були заповнені на 26%, а на кінець квітня - на 35%.

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Рівень наповнення газових сховищ Німеччини в даний час становить близько 91%. Причина такого високого заповнення - зниження енергоспоживання і додатковий імпорт для компенсації відсутніх обсягів імпорту з Росії .

Війна в Україні та ситуація з газом у Європі:

Ряд країн Євросоюзу повністю або дуже сильно залежали від поставок російського газу. Після початку російського вторгнення в Україну більшість країн почали скорочувати цю залежність.

25 серпня 2022 року ціна на газ у Європі досягла рекордної позначки – 316 євро за МВт-год, або 3,3 тис.доларів за тисячу кубометрів. Блакитне паливо дорожчало на тлі повної зупинки поставок газу "Північним потоком" на початку вересня.

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона становить €180 за мегават-годину (МВт/год), очікується, що обмеження набуде чинності в середині лютого 2023 року.

У Кремлі назвали санкції "спробою зазіхнути на ринковий механізм" і пообіцяли відповідні заходи. Однак через тиждень після узгодження встановлення граничної ціни на газ в РФ заговорили про відновлення поставок в ЄС по газопроводу Ямал-Європа.

Росія погрожувала припиненням поставок газу в ЄС у разі введення "цінової стелі".

28 грудня 2022 року ціни на газ в Європі впали до довоєнного рівня.

4 січня 2023 року ціна на газ в Європі впала до мінімуму з початку війни в Україні.

6 січня 2023 року віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Путін програв у своєму газовому шантажі Європи. Берлін зміг замінити припинені російські поставки газу, нафти і вугілля через інші канали.

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