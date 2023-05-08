Як прогнозують деякі експерти, ціни на газ можуть впасти до 10 євро за мегават-годину, що більш ніж на 70% нижче від нинішнього рівня.

Закупівлі природного газу, необхідного для поповнення сховищ в Європі, проходять повільніше, ніж зазвичай в цю пору року, незважаючи на нещодавнє зниження цін, при цьому деякі покупці роблять ставку на подальше падіння, повідомляє агентство Bloomberg.

"Ціни на базові ф'ючерси в Європі впали до рекордних рівнів, що спостерігалися минулого літа, але цього було недостатньо, щоб стимулювати закупівлі газу, хоча обсяги його споживання повільно відновлюються після кризових мінімумів. Упевненість у тому, що ціни продовжать знижуватися, змушує багатьох покупців сповільнювати поповнення запасів напередодні наступної зими", - пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, скорочення споживання палива означає, що глобальних запасів на даний момент достатньо для покриття попиту в Європі, навіть за умови скорочення поставок газу з РФ. Але виробники і трейдери попереджають, що криза ще не закінчилася, й відстрочене і повільне відновлення обсягів споживання газу може порушити крихкий ринковий баланс.

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Як заявив директор з продажів швейцарської енергетичної компанії MET Holding AG Клаус Райніш, є деякі очікування, що ціни можуть впасти до 10 євро за мегават-годину, а це більш ніж на 70% нижче нинішнього рівня, але навіть якщо це станеться, низькі ціни не протримаються довго.

Разом з тим, за словами Райніша, сильна залежність від поставок зрідженого природного газу, який замінив російське трубопровідне паливо, робить Європу надзвичайно вразливою через коливання цін на ринку і різку волатильність цін.

"Ринок газу, як і раніше, не стабільний. Швидке зростання обсягів споживання газу в промисловості у поєднанні з пожвавленням попиту в Азії залишає ризики. Аналітики - від Goldman Sachs Group Inc. до Boston Group Consulting - бачать можливість падіння ціни вище 100 євро", - зазначає Bloomberg.

Віце-президент найбільшого європейського постачальника газу Equinor ASA Гельге Гаугане зазначив, що через очікування подальшого падіння цін темпи заповнення сховищ газу в деяких європейських країнах знизяться. За його словами, сховища вже заповнені більше, ніж зазвичай, і дефіциту газу майбутньою зимою не повинно бути.

Ситуація з газом в Європі

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у 2002 році в ЄС заявили про намір позбутися залежності від російського газу.

За даними президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, на початок 2022 року в країнах Євросоюзу близько 24% усього енергетичного балансу становив газ. ЄС імпортував 90% газу, і 40% обсягів цього імпорту був російський газ.

У червні в ЄС був розроблений план із заміщення російського газу американським або катарським зрідженим газом, а також за допомогою розвитку альтернативних джерел енергетики.

Весь 2022 рік РФ здійснювала "газовий шантаж" Євросоюзу, під різними приводами припиняла поставки палива і поширювала наративи про те, що громадяни європейських країн через брак газу замерзнуть. Зокрема, станом на 1 грудня 2022 року"Газпром" майже в два рази скоротив експорт газу в країни ЄС.

Разом з тим Європа благополучно пройшла осінньо-зимовий опалювальний сезон.

6 травня ціна на газ в Європі знизилася до найнижчого рівня з липня 2021 року - 35,2 євро за мегават-годину. Ця ціна майже у 10 разів нижча за пікові значення, досягнуті влітку 2022 року. Тоді Росія різко скоротила поставки газу в ЄС, через що бенчмарк TTF торгувався на рівні 340 євро за мегават-годину.

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