Ця катастрофа вплине на систему зрошення на півдні України, зазначив Єрмак.

Підрив Каховської ГЕС росіянами - це удар по глобальній продовольчій безпеці, яку ворог хоче підірвати.

"Ця катастрофа вплине на систему зрошення на півдні України. Росіянам потрібен голод в країнах світу, зокрема, в Африці", - написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Трохи раніше він зазначив, що руйнування Каховської ГЕС - це найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і матиме негативний вплив на життя сотень тисяч людей у наступні роки.

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"Божевільна мета - зупинити наступ Сил оборони і уникнути поразки та ганьби керує кремлівськими злочинцями. Вони готові до всього, щоб підняти ставки у цій війні. Нинішня Росія - це глобальна загроза. Тільки силою можна вирішити цю проблему", - заявив Єрмак.

Підрив Каховської ГЕС - що повідомлялося

Нагадаємо, російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС у ніч на 6 червня 2023 року.

У зв'язку з цим президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

В Енергоатомі попередили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).