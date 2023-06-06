Підрив Каховської ГЕС росіянами - це удар по глобальній продовольчій безпеці, яку ворог хоче підірвати.
"Ця катастрофа вплине на систему зрошення на півдні України. Росіянам потрібен голод в країнах світу, зокрема, в Африці", - написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Трохи раніше він зазначив, що руйнування Каховської ГЕС - це найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і матиме негативний вплив на життя сотень тисяч людей у наступні роки.
"Божевільна мета - зупинити наступ Сил оборони і уникнути поразки та ганьби керує кремлівськими злочинцями. Вони готові до всього, щоб підняти ставки у цій війні. Нинішня Росія - це глобальна загроза. Тільки силою можна вирішити цю проблему", - заявив Єрмак.
Підрив Каховської ГЕС - що повідомлялося
Нагадаємо, російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС у ніч на 6 червня 2023 року.
У зв'язку з цим президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.
В Енергоатомі попередили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).