В першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури, лікувальні заклади, потім – житловий фонд.

У Кіровоградській області після ранкової ракетної атаки окупанті енергопостачання відновлено для понад 30% споживачів.

Позитивні новини від енергетиків повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"В першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури, лікувальні заклади. Потім – житловий фонд. Частина територій вже зі світлом", - написав він.

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Ракетний удар 16 грудня

Як повідомляв УНІАН,сьогодні, 16 грудня зранку Україна зазнала масштабної російської ракетної атаки. Повітряна тривога тривала понад чотири години. Українські військові знищили 60 із 76 випущених ворогом ракет. Внаслідок сьогоднішніх ворожих ракетних ударів Кіровоградщина повністю знеструмлена.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що в Україні внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено близько дев’яти об'єктів генерації.

У НЕК "Укренерго" заявили, що через масований обстріл втрачено понад 50% споживання обʼєднаної енергетичної системи. По всій Україні запроваджено аварійні та погодинні відключення електроенергії.

Нагадаємо, Росія здійснює масовані ракетні атаки по енергетичної інфраструктурі України з жовтня.

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