Голова ОВА закликав громадян перебувати в укриттях.

В результаті ворожих ракетних ударів повністю знеструмлена Кіровоградська область. Місцева влада просить населення не залишати укриття, оскільки ракетна атака триває.

Як повідомив голова Кіровоградської обласної Військової адміністрації Андрій Райкович, область знеструмлена, проте реальний збиток і масштаб пошкоджень можна буде оцінити тільки після закінчення ворожої атаки.

"В результаті ракетних ударів по окремих територіях України Кіровоградська область також повністю знеструмлена", - зазначив він.

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Голова ОВА закликав громадян зберігати спокій та перебувати в укриттях.

Атака 16 грудня:

Зараз триває масштабна Російська ракетна атака по Україні. Про роботу ППО повідомлялося в багатьох областях - Харківській, Київській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській та інших.

Мер Києва повідомив про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці. Також відомо про попадання по трьох об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині, зокрема в Харкові.

З початку атаки в Запорізької області вже зафіксовано 15 "прильотів" російських ракет. В Кривий Ріг ворожа ракета влучила у житловий будинок.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

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