"Потрібно руйнувати артерії, по яких російська нафта іде на нафтопереробні заводи та в порти", - експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів УНІАН, чи призведе руйнування російських нафтопереробних заводів до дефіциту палива в РФ, зменшення експорту нафти та схуднення російського бюджету, а також, які цілі можуть бути пріоритетнішими.

Пане Володимире, чи можна вважати, що після ударів по російських нафтобазах та нафтопереробних заводах, найближчим часом, принаймні на європейській частині РФ, може відбутись здорожчання палива чи взагалі його дефіцит?

Я б не поспішав з якимись висновками. Для того, щоб проаналізувати цю ситуацію, необхідно аналізувати дуже детальні розвідувальні дані, яких я, наприклад, не маю. Тобто, потрібно знати, що конкретно, яка установка зруйнована, яке там обладнання, чи можна його швидко відремонтувати, чи можна закупити, наприклад, в Китаї… Існує дуже багато питань.

Якщо брати в цілому, то основний фактор проблем на ринку нафтопродуктів в Росії - це те, що перед президентськими виборами вони ввели так звані прайс-кепи на нафтопродукти. Зробили це для того, щоб стримувати ціни. В результаті, російським нафтовим компаніям не вигідно продавати нафтопродукти на внутрішньому ринку. І це створює певні проблеми, ймовірний певний дефіцит. Тобто, вони більше налаштовані на експорт сирої нафти, аніж на те, щоб продавати нафтопродукти всередині країни.

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Фактично, вони можуть компенсувати втрати, спричинені дроновими атаками по НПЗ, у разі, якщо російські нафтові компанії змінять свою маркетингову стратегію і будуть менше експортувати нафтопродукти, а більше експортувати нафту. Тобто, ті нафтопродукти, які мали би піти на експорт, вони можуть продавати на внутрішньому ринку. Це важливий фактор, тому я думаю, що в якісь найближчі тижні – місяці колапс на ринку нафтопродуктів в Росії навряд чи станеться.

Що, на вашу думку, може допомогти прискорити цей процес?

Найголовніше - посилення санкцій, особливо, з точки зору експортної виручки. Нафта і нафтопродукти - це основна стаття доходів російського бюджету. Наразі є нафта і нафтопродукти, які йдуть на експорт поза всілякими санкціями, адже є певні прогалини. І ці прогалини треба закривати – це зменшує надходження до російського бюджету.

Проте, варто зазначити, що для внутрішніх поставок це не стане перешкодою. Тобто, ніхто не заборонить їм у своїй країні виробляти нафтопродукти і поставляти їх, куди і скільки вони хочуть, навіть на фронт.

Але, якщо вже говорити про атаки дронів на російські нафтові підприємства, це все ж створює проблеми для РФ?

Створити суттєві проблеми на ринку нафтопродуктів в Росії - дуже складне завдання. У них 72 нафтопереробні заводи, які всього виробляють десь 330-350 мільйонів тонн нафтопродуктів, а ринок споживає десь 150-160 мільйонів тонн. Тобто, є великий запас. Навіть якщо ми зруйнуємо половину НПЗ, їхніх запасів вистачить, щоб закрити внутрішні потреби. Як я вже казав, вони просто не будуть поставляти ці нафтопродукти на експорт. Це теж, в принципі, добре, бо це великі втрати виручки, але це не створює тотальний дефіцит.

Також варто брати до уваги, що, окрім НПЗ, існує дуже багато різних установок, всі їх не розіб’єш. І росіяни можуть змінювати схеми поставок, змінювати логістику…

Тобто сенсу руйнувати НПЗ не дуже багато?

Можливо, і це ефективний шлях. Але, як на мене, більший сенс в тому, щоб руйнувати артерії, по яких нафта іде на нафтопереробні заводи та в порти. Адже на кожному нафтопроводі може "сидіти" десяток нафтопереробних заводів. І один удар по головному об’єкту, наприклад, нафтоперекачувальній станції, або газо-компресорній станції, може зупинити десяток заводів. Один удар вигідніший десяти.

Таких об’єктів, найважливіших, думаю, десь з десяток. І якщо дійсно буде змога їх зруйнувати, тоді, по суті, російська економіка буде зруйнована вщент.

Без поставок, без роботи нафтопроводів і без роботи газопроводів (а газ у них - це ще основний ресурс, його в електоренергетичному балансі більше ніж 70%) колапс російської економіки може бути швидким. Думаю, що це оптимальніша схема, ніж бити по нафтопереробних заводах.

На вашу думку, багато дронів буде потрібно, щоб завдати ударів по таких ключових об’єктах ворога?

Звісно, кількість ударних дронів треба збільшувати, але це не головне. Адже може бути багато БПЛА, але їх удари будуть розпорошені і не матимуть того ефекту, якого ми потребуємо. Головне обрати, на яких найбільш важливих об’єктах інфраструктури ці атаки будуть сконцентровані. Тоді це принесе ефект.

Кількість дронів і концентрація на найважливіших об’єктах - це два фактори, які дійсно можуть серйозно вплинути на економіку Росії.

Таня Поляковська

Таня Поляковська