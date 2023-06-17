Найбільш ймовірною причиною обвалення став заряд вибухівки, розміщений в коридорі для обслуговування або тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.

Каховську ГЕС міг зруйнувати підрив окупантами підводного проходу, який міг бути найбільш вразливим місцем, що знаходиться глибоко всередині дамби.

Як повідомляє The New York Times, саме підрив підводного проходу в машинний зал є ймовірною причиною аварії Каховської ГЕС. Як йдеться в матеріалі, інженери з України та США підтверджують, що глибоко всередині дамби була "ахіллесова п'ята".

Як йдеться в матеріалі, дамбу побудували за радянських часів, тому Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де знаходиться найбільш вразлива частина.

Американські інженери дійшли висновку, що з огляду на супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найбільш ймовірною причиною обвалення став заряд вибухівки, розміщений в коридорі для обслуговування або тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.

"Якщо ваша мета - знищити саму дамбу, знадобиться потужний вибух. Прохід є ідеальним місцем для розміщення цього вибухового заряду", - заявив інженер-геотехнік Майкл Вест, директор компанії Wiss, Janney, Elstner.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Станцію повністю зруйновано. Одразу було підтверджено підтоплення близько 1300 га сільськогосподарських угідь. Загроза підтоплення існує для 25 тис. га сільськогосподарських угідь.

Був екстрено змінений режим роботи інших гідроелектростанцій, щоб зменшити масштаби затоплення. У Міненерго заявили про можливий дисбаланс в енергосистемі.

Станом на 14 червня 2023 року аналіз показав, що вибух на ГЕС матиме суттєві, катастрофічні наслідки для екології.

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