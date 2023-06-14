Загальне розуміння та аналіз показують, що вибух на ГЕС матиме суттєві, катастрофічні наслідки для екології.

Знищення дамби Каховської ГЕС російськими окупантами у короткостроковій перспективі матиме помірний негативний вплив на українську економіку.

Про це заявила директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан під час обговорення "Підрив Каховської ГЕС: наслідки для бізнесу", зазначивши при цьому, що найбільше постраждали території Лівобережжя, які знаходяться під окупацією і не враховуються у макроекономічних показниках. Найбільший негативний вплив буде від дефіциту технічної води, через що очікується падіння виробництва сталі та руди, а також зниження експорту сталі на 20%.

"Наше загальне розуміння та аналіз показують, що цей вибух матиме суттєві, катастрофічні наслідки для екології, але в короткостроковій перспективі що стосується негайного впливу на нашу економічну діяльність в цілому на контрольованій території, то негативний вплив буде помірний", - сказала вона.

"Короткострокові наслідки для економіки не такі страшні, і ми не переглядаємо наш прогноз на цей рік по зростанню ВВП, він у нас на зараз 3%, тому що помірні наслідки, плюс ми бачимо, що економіка відновлюється швидше, ніж ми очікували", - сказала вона.

В той же час вона додала, що найбільші втрати будуть після визволення цих територій, адже їх доведеться очищувати, розміновувати, заново будувати там системи зрошення. Все це буде сповільнювати економічне зростання та вимагатиме додаткових витрат на відновлення.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Станцію повністю зруйновано.

Після техногенної катастрофи було екстрено змінено режим роботи інших гідроелектростанцій, щоб зменшити масштаби затоплення. В Міненерго заявили про можливий дисбаланс в енергосистемі.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області вже підтверджено підтоплення близько 1300 га сільськогосподарських угідь. Загроза підтоплення існує для 25 тис. га сільськогосподарських угідь.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс заявив про те, що підрив окупантами Каховської ГЕС спричинить зростання цін на харчі та спровокує проблеми з водопостачанням для сотень тисяч людей, що матиме вплив на глобальну продовольчу безпеку.

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