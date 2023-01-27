Прем'єр Угорщини заявив, що атомна енергетика не може потрапляти під санкції.

На тлі тривалої російської агресії проти України прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти РФ, що стосуються ядерної енергетики.

В ефірі угорського державного радіо Орбан заявив, що атомна енергетика не може підпадати під санкції, повідомляє Reuters.

"Ми не дозволимо реалізовувати план включення атомної енергетики в санкції. Про це не може бути й мови", – сказав прем'єр Угорщини, зазначивши при цьому, що "очевидно, необхідно накласти вето".

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Війна в Україні та позиція Угорщини:

Після початку повномасштабного російського вторгнення Україна закликала 27 країн ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію "Росатом" до санкційного списку.

Угорщина блокує такі наміри, оскільки має побудовану Росією атомну станцію, яку планує розширити разом з "Росатомом".

Угорська атомна електростанція "Пакш" має чотири невеликих російських реактора ВВЕР 440 загальною потужністю близько 2000 мегават. Вона виробляє приблизно половину електроенергії в Угорщині, а атомне паливо отримує з Росії.

Згідно з угодою, підписаною в 2014 році з Росією, Угорщина має на меті розширити станцію "Пакш" двома реакторами ВВЕР російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен.

Раніше Угорщина, яка є членом ЄС, неодноразово критикувала санкції ЄС щодо Росії, заявляючи, що вони не змогли суттєво послабити Росію, проте можуть знищити європейську економіку.

Орбан неодноразово відмовлявся ввести санкції проти РФ, а також саботував допомогу Україні.

Глава МЗС Угорщини Сійярто закликав Київ почати переговори про мир з Москвою.

Водночас Угорщина станом на 25 листопада заморозила російські активи на суму майже 350 мільярдів форинтів, тобто 870 млн євро.

Станом на 20 січня 2023 року Угорщина заблокувала 500 мільйонів євро військової підтримки ЄС Україні.

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