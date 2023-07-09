Лідери НАТО зустрінуться у Вільнюсі 11-12 липня, щоб обговорити широке коло тем.

Лідери очолюваного США трансатлантичного оборонного альянсу НАТО мають на своєму саміті обговорити питання окупованої російськими загарбниками української ЗАЕС.

Таку заяву зробила прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова, звинувативши Україну в "систематичному завданні шкоди" Запорізькій АЕС і зазначивши, що станції "має бути приділена ключова увага саміту НАТО", - повідомляє Reuters.

Захарова зазначила, що в разі теракту на ЗАЄС, "переважна більшість учасників альянсу опиняться в зоні прямого впливу".

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Саміт НАТО

Лідери НАТО зустрінуться у Вільнюсі 11-12 липня, щоб обговорити широке коло тем: від розбіжностей з приводу заявки України на членство і вступу Швеції до збільшення запасів боєприпасів і розгляду перших за десятиліття оборонних планів.

Ситуація на ЗАЕС

6 липня 2023 року "Енергоатом" попередив про нову загрозу від діяльності росіян на окупованій Запорізької атомної електростанції - довіряють управління найбільшим атомним об'єктом Європи недосвідченим фахівцям з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок.

Станом на 6 липня 2023 року повідомлялося, що на ЗАЕС близько 700 окупантів, які все мінують.

На нових супутникових знімках помітили неопізнані предмети на даху ЗАЕС.

Пізніше стало відомо про те, що РФ збирається перевести в режим "гарячої зупинки" ще один енергоблок ЗАЕС.

8 червня 2023 року розвідка повідомила про те, що окупанти продовжують мінувати ЗАЕС.

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