За його словами, наразі вся територія ЗАЕС нашпигована "серйозними мінами".

На сьогодні один із енергоблоків Запорізької АЕС перебуває у стані "гарячого зупину". Він продовжує становити підвищену небезпеку в разі здійснення теракту окупантами.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що інші енергоблоки ЗАЕС перебувають в стані "холодного" зупину.

Представник ГУР нагадав, що 8 липня українська розвідка оприлюднила карту мінно-вибухових загороджень, які розміщені на території ЗАЕС російськими окупантами.

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"Власне, це такий певний "привіт" усім "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать – може, в них поганий зір – якихось проблем у діях окупантів", – сказав Юсов.

При цьому він додав, що це і демонстрація для ворога, що українці точно все бачать. За його словами, рашисти вже зреагували на оприлюднення цієї інформації, і на станцію терміново виїхали представники Росгвардії, які відповідають за ситуацію на ЗАЕС, щоб вносити відповідні корективи.

Юсов також наголосив, що ця карта показує, що відбувається на станції, лише на рівні мінно-вибухових загороджень. За його словами, наразі вся територія ЗАЕС нашпигована "серйозними мінами". Водночас там є "окреме мінування, окрема техніка, вантажівки з вибухівкою".

Представник ГУР підкреслив, що поки об'єкт знаходиться у руках окупантів, небезпека зберігається. "Але неймовірними зусиллями Україна, сектор безпеки і оборони, наша дипломатія, воєнно-політичне керівництво вживає публічних і не публічних заходів для того, щоб впливати на зменшення рівня небезпеки", – повідомив він.

Юсов зазначив, що світ має пам'ятати, що ЗАЕС незаконно захоплена терористами, які вже здійснювали як теракти, так і воєнні злочини, а також вже практикували ядерний шантаж. Він наголосив, що це виклик з боку Росії, і на нього має реагувати світ аж до повної демілітаризації станції, шляхом виведення звідти окупантів і повернення ЗАЕС під законний контроль України, що забезпечить туди безперешкодний доступ, зокрема, представників МАГАТЕ.

Ситуація на ЗАЕС

За даними української розвідки, російські окупанти продовжують мінування ЗАЕС та об'єктів навколо неї. Зазначається, що в технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу. Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Вчора, 7 липня, повідомлялося, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) оглянули кілька об’єктів ЗАЕС, але на дах, де було зафіксовано об'єкти, схожі на вибухівку, так і не потрапили.

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