Наразі на територію станції доставляються міни та вибухові речовини.

Російські окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об'єктів навколо неї.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини.

"В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу. Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200", - повідомляє ГУР.

ЗАЕС сьогодні - що відбувається на станції

Україна б'є на сполох про загрозу підриву ЗАЕС російськими загарбниками з метою зірвати український контрнаступ. Москва звинувачує Київ у плануванні ракетного удару по АЕС.

Супутникові знімки свідчать про те, що окупанти розмістили на дахах реакторних корпусів якісь об'єкти, але якість знімків не дозволяє зрозуміти, що це. В МАГАТЕ заявили, що змогли оглянути кілька об'єктів на АЕС і не знайшли ознак мінування, проте на дах реакторів їх окупанти не пускають.

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