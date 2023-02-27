Згідно з початковим експортним планом "Транснафти", поставки російської нафти до Польщі були заплановані на останні 10 днів лютого.

На тлі санкцій, введених проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну, агресор підтвердив припинення поставок нафти до Польщі.

Як повідомляє Bloomberg, оператор магістральних нафтопроводів Росії "Транснефть" не отримав документів, необхідних для вивезення нафти з країни.

Спікер "Транснефти" Ігор Дьомін повідомив, компанія не посилала замовлення на відвантаження та транзитну оплату. Як йдеться в матеріалі, графік відвантаження був змінений, щоб виключити потоки на польські НПЗ.

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Згідно з початковим експортним планом "Транснефти", поставки російської нафти до Польщі були заплановані на останні 10 днів лютого.

Експорт російської нафти до Польщі

Польща значно скоротила обсяги експорту газу та "чорного золота" з РФ одразу після повномасштабного вторгнення в Україну.

25 лютого 2023 року в Польщі заявили про те, що РФ припинила експорт нафти в країну по ключовому трубопроводу. Це сталося наступного дня після річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про припинення експорту повідомив Даніель Обайтек, генеральний директор найбільшої нафтової компанії Польщі PKN Orlen sa, зазначивши при цьому, що тільки 10% сировини надходило з Росії, і їх замінять нафтою з інших напрямків.

В Orlen не розкрили причини припинення експорту, хоча раніше Польща неодноразово заявляла, що прагне повністю відмовитися від російської нафти. Однак для цього Варшаві потрібні були офіційні санкції Європейського Союзу, які дозволили б розірвати останній контракт.

Війна в Україні та ситуація з російською нафтою

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули инності. Сировину дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити та страхувати.

З 5 лютого 2023 року заборонено закупівлю російських нафтопродуктів.

Росія в лютому підтвердила скорочення видобутку нафти. Вже в березні її знизять на 500 тисяч барелів на добу.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що агресор обходить європейські санкції, перекачуючи нафту між танкерами для транспортування на європейські ринки.

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