Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 5 центів до 85,13 дол. за барель.

У четвер, 9 лютого, ціни на нафту коливаються на тлі зростання запасів в США до максимуму за останні кілька місяців.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 5 центів до 85,13 дол. за барель.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 2 центи до 78,45 долара за барель.

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Обидва контрольні показники цього тижня зросли більш ніж на 6%.

Ситуація з нафтою:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировинау дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити та страхувати. Йдеться лише про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти за ціновою стелею.

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