Російське паливо на українських АЗС. Хто лобіює інтереси Кремля в українській владі

Сьомий рік військової агресії на Сході. Більшість компаній з Російської Федерації потрапили під санкції РНБО. Але, незважаючи на заборону, понад 30% ринку дизельного палива та понад 75% скрапленого газу на українських заправках імпортуються через підставні компанії з країни-агресора.

Експерти шокують заявою: в середньому, кожен другий українець, який заправляє авто наповнює бюджет Російської Федерації.

«Ми платимо гроші АЗС, АЗС платить українському покупцю, а він платить українському постачальнику, а ці гроші вже йдуть до російського бюджету… Можливо, частина цих грошей може використовуватися, на жаль, і на підтримку самопроголошених республік», - зауважує експерт енергетичного ринку Дмитро Марунич.

Але і це ще не все. На російському дизелі працює - ви тільки вдумайтесь - українська залізниця, аграрії, промисловість й, навіть... військова техніка.

«Гроші» вже розповідали, що російські нафтові гіганти - Роснефть і Лукойл - майже заполонили український ринок палива і за це отримують непогані фінансові дивіденди від Кремля. Експерти запевняють, що ці компанії можуть чинити такий собі демпінг. Тобто виробники з країни-агресора можуть продавати автогаз та дизель за ціною набагато нижчою ринкової. А відтак, конкурувати із ними, без підтримки держави, вітчизняним компаніям практично неможливо.

Багатьом українським заводам вже довелося відмовитися від виробництва власного палива, адже це стало просто невигідно. Тому, із шести нафтопереробних заводів, які були в Україні, сьогодні працює лише один.

«На місяць ми віддаємо, приблизно, 150 млн доларів. Фінансуємо модернізацію російських заводів замість того, щоб модернізувати власне виробництво», - каже експерт нафторинку Олександр Сіренко.

«Уряд стимулює в Росії власну нафтопереробку, український уряд не стимулює», - нагадує Дмитро Марунич.

Фінансуючи нафтову галузь з російського бюджету, Кремль намагається спокусити сусідні країни неймовірними пропозиціями, щоб знову підсадити на паливну голку.

«Питання, як захистити місцевий ринок від зовнішніх постачальників, які свого роду відправляються йдуть на цей ринок, тому що у них такий сприятливий режим, створений російською державою. Це важливе питання», - каже в.о. голови правління ПАТ «Укрнафта» Олег Гез.

Через це група українських компаній, частка яких належить державі, звернулась до Уряду з проханням захистити національного виробника і ввести додаткові мита на імпорт нафтопродукту із РФ.

Півроку звернення заявників гуляло урядовими кабінетами і ось нарешті міжвідомча комісія міністерства розвитку економіки винесла свій вердикт. На жаль, ті, хто мають захищати інтереси українських компаній, відхилили скаргу вітчизняних виробників і стали на бік російських імпортерів. За словами Дмитра Марунича, відбувається лобістська боротьба. Тож є питання і до керівного складу міністерства економіки, і до складу міжвідомчої комісії.

Хто ж голосував за рішення, яке відверто грає в інтересах країни-агресора? Міжвідомча комісія з торгівлі складається з 11 посадовців з різних міністерств та відомств, серед яких є навіть працівник СБУ.

«Гроші» зателефонували її членам, аби дізнатися подробиці ухвалення резонансного документа. Але поспілкуватися не вдається. Наприклад, у заступника міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича під час наших запитань переривається зв'язок. Після трьох спроб, залишаємо смс з проханням перетелефонувати, але чиновник на зв'язок не виходить.

Можливо, більш говірким буде його колега - заступник міністра юстиції Олександр Банчук? Телефонуємо і… від нашого дзвінка чоловік так губиться, що навіть одразу ніяк не може пригадати, чи був він взагалі присутнім на засіданні комісії: «Я цього не можу зараз сказати, тому що я не володію інформацією...Я просто у величезній кількості комісій».

Дуже дивно поводять себе посадовці…

Ще одна спроба і… знову фіаско. За номером заступниці міністра фінансів Світлани Воробей нам кажуть, що «Гроші» помилились номером. Хоча, номер за яким ми телефонуємо до заступниці міністра в додатку пошуку контактів записаний саме на неї. Невже, звичайний збіг? Чи, можливо, Світлана Іванівна, як і її колеги просто не бажає відповідати на наші не дуже приємні запитання?

Що відбувається всередині цієї таємничої комісії, члени якої усіляко уникають розмов з журналістами? Усі карти відкриває уповноважений Антимонопольного комітету Сергій Тищик: «Увечері зателефонував Качка, попросив під’їхати. Ціль – підписати по кожному питанню, яке було в порядку денному, наші рішення».

Виявляється, скаргу національних виробників комісія з торгівлі навіть не розглядала. А опубліковане нею повідомлення насправді може бути сфальсифіковане. «Звісно, я не бачив резюме зі всіма підписами. Чому Качка так зробив, чому нам не повідомили і чому ми це не проговорили…», - бідкається Сергій Тищик.

Заступник голови комісії Тарас Качка начебто самотужки обдзвонював усіх учасників засідання і в індивідуальному порядку збирав підписи під рішенням проти введення мита на російський нафтопродукт.

Як нам пояснить це сам заступник міністра Тарас Качка? На жаль, коментувати посадовець не бажає.

«Гроші» надіслали запит в міністерство економічного розвитку з проханням надати нам копію рішення комісії, але у відповіді нам повідомили, що їхні результати чомусь… засекречені.

За нашою інформацією, наразі в міністерстві проводиться розслідування.

Та поки урядовці з'ясовують, хто в комісії лобіює інтерес країни-агресора, Росія продовжує нарощувати свій паливний потенціал в Україні.

Олена Вдовиченко