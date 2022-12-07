На тлі нафтових санкцій проти РФ, російський експорт вугілля морським транспортом повернувся до історичного максимуму після того, як ЄС восени дозволив перенаправляти обсяги в Азію.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітичні дані компанії Kpler, відвантаження в жовтні склали майже 16,6 млн тонн.
Даний обсяг дещо менший за показник червня, який був найвищим принаймні з 2017 року. Як зазначається в матеріалі, відтоді експорт трохи знизився і відповідає звичайній сезонній волатильності.
Ситуація з російським вугіллям:
Євросоюз 8 квітня 2022 року опублікував п'ятий пакет санкцій, що містить вугільне ембарго.
З серпня 2022 року передбачалася заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони родом з Росії або експортуються з Росії.
21 липня 2022 року стало відомо про те, що Великобританія введе санкції на імпорт вугілля і нафти з Росії.
10 серпня 2022 року ЄС заборонив імпорт російського вугілля.
Станом на 25 серпня 2022 року морський експорт російського вугілля був фактично зупинений через санкції ЄС.
У вересні Європейська комісія опублікувала переглянуті вказівки, заявивши, що надання необхідних для транспортування за межі ЄС послуг має бути дозволено для боротьби з енергетичною і продовольчою безпекою у світі. Йдеться про транспортування, фінансування та страхування таких вантажів.
Напрямки відвантаження вугілля змінилися з початку року, причому Туреччина стала одним з ключових факторів успіху Росії, продажі знизилися, коли у вересні були введені обмеження ЄС.
Країни ЄС як і раніше не можуть імпортувати російське вугілля, але європейським компаніям тепер дозволено відправляти товар в треті країни. Продажі російського вугілля в Азію різко зросли після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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