Поставки агресором всіх видів вугілля, в тому числі коксівного, в ближнє зарубіжжя впали вдвічі.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну експорт російського вугілля за січень-листопад 2022 року знизився на 7,6 відсотка до аналогічного періоду попереднього року, до 184,4 мільйона тонн.

Як повідомляють російські "Ведомости" з посиланням на закриту статистику Міненерго РФ, з моменту нападу на Україну поставки країною-агресором за кордон енергетичного вугілля просіли відразу на 13,9 відсотка, до 154,2 мільйона тонн.

Поставки всіх видів вугілля, в тому числі коксівного, в ближнє зарубіжжя впали вдвічі, до 6 мільйонів тонн, в далеке — на 4,5 відсотка, до 178,4 мільйона тонн.

Відео дня

Загальний видобуток вугілля в Росії скоротився на 0,6 відсотка до 399,3 мільйона тонн. Показники з експорту енергетичного вугілля погіршилися, так як саме цей вид в основному поставлявся в ЄС, де зараз діють санкції.

Війна в Україні та ситуація з російським вугіллям:

У квітні, незабаром після початку військових дій в Україні, Євросоюз вирішив припинити закупівлі вугілля з Росії.

Євросоюз 8 квітня 2022 року опублікував п'ятий пакет санкцій, що містить вугільне ембарго.

З 10 серпня 2022 року передбачено заборону на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони родом з Росії або експортуються з Росії. Спотові закупівлі європейські компанії припинили майже відразу після введення обмежень.

21 липня 2022 року стало відомо про те, що Великобританія введе санкції на імпорт вугілля і нафти з Росії.

10 серпня 2022 року ЄС заборонив імпорт російського вугілля.

Станом на 25 серпня 2022 року морський експорт російського вугілля був фактично зупинений через санкції ЄС.

У вересні Європейська комісія опублікувала переглянуті вказівки, заявивши, що надання необхідних для транспортування за межі ЄС послуг має бути дозволено для боротьби з енергетичною і продовольчою безпекою в світі. Напрямки відвантаження вугілля змінилися.

Країни ЄС як і раніше не можуть імпортувати російське вугілля, але європейським компаніям тепер дозволено відправляти товар в треті країни. Продажі російського вугілля в Азію різко зросли після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Станом на 7 грудня 2022 року Росія різко збільшила морський експорт вугілля.

9 січня 2023 року Китай заявив про збільшення власного видобутку вугілля і відновленні відносин з Австралією для зменшення енергозалежності від країни-агресора.

Вас також можуть зацікавити новини: