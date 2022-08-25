Санкції забороняють як обслуговувати транспорт, який перевозить російське вугілля, так і страхувати його.

Експорт російського вугілля був фактично припинений через заборону Європейського Союзу обслуговувати поставки цього палива в будь-яку точку світу.

Як пише Bloomberg, російська компанія "Суек" не може доставляти вугілля з середини серпня.

Окрім обслуговування санкції ЄС, які набули чинності 10 серпня, також забороняють надавати послуги, такі як фінансування та страхування, для всіх поставок таких продуктів, що походять з Росії.

Оскільки на ринках страхування та перестрахування домінують компанії ЄС, Великої Британії та Швейцарії, судновласникам важко знайти альтернативу.

Хоча російські вугільники почали перенаправляти сировину в країни Азії задовго до того, як заборона ЄС набула чинності, судновласники зазвичай перестраховують свої ризики у більших постачальників, які більше не можуть покривати такий експорт.

Зазначається, що Росія входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових поставок. На вугільну промисловість припадає лише близько 1% російської економіки.

Оскільки Росія перенаправляла своє вугілля в Азію, зокрема Індію, такі експортери, як Австралія, замінили російську сировину в Європі. Це прзвело до збільшення цін за останній рік у 10 разів.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз 8 квітня опублікував п'ятий пакет санкцій, що містить вугільне ембарго.

З серпня 2022 року передбачена заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

21 липня 2022 року стало відомо про те, що Великобританія введе санкції на імпорт вугілля і нафти з Росії.

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