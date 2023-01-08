До повномасштабного вторгнення вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.

У плануванні масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України брали участь російські енергетики.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Financial Times. За його словами, російські інженери знали енергомережу України "як свою долоню", оскільки до початку повномасштабного вторгнення вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.

"Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками", - зазначив Кудрицьким.

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Також він сказав, що Російська Федерація націлена не на електростанції, а на ключові вузли системи передачі. За словами голови правління, зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію, тому намагаютсья мінімізувати наслідки атак.

Атаки на енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники з 10 жовтня масовано обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури України. Після чергової атаки 23 листопада Ураїна пережила блекаут.

У грудні повідомлялося, що в країні пошкоджено 702 об'єкти критичної інфраструктури. Через це у регіонах застосовують планові та аварійні відключення світла.

За даними директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, повне відновлення енергосистеми України, якщо обстріли припинити, може зайняти рік-повтора.

Крім того, український уряд розглядає можливість створення децентралізованої енергетичної системи.

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