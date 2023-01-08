Сьогодні зберігається дефіцит в енергосистемі, який ускладнюється з кожним градусом холоду.

Без нових обстрілів мінімально необхідний термін відновлення енергосистеми - декілька місяців, повне відновлення займе рік-півтора.

Як розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі інформаційного телемарафону, сьогодні все ще зберігається дефіцит електрики в енергосистемі. Кожен градус холоду додає додаткове навантаження, що потребує залучення нових об'єктів генерації.

"Навіть якщо залишити за дужками атаки, то відключення та стабілізаційні графіки нікуди не подінуться ще пару місяців. Це щонайменше. Це найкоротший термін, який потрібен, щоб відновити енергосистему до стану живої: такої, яка може нормально забезпечити споживачів електрикою. Але для того, щоб вона нормально працювала, - ще рік, півтора", - розповів він.

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Удари Росії по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, 6 січня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль порадив українцям підготуватись до аварійних відключень електроенергії через похолодання та можливі обстріли окупантів.

Він зазначив, що тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Однак 5 січня споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень.

Російські загарбники завдали вже понад десять масованих ракетних ударів та атак дронами по енергетичній інфраструктурі України.

Впродовж 5 днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувались обстріли енергетики на сході та півдні.

На різдвяні свята російські війська обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Це вже 25-тий терористичний обстріл енергетичних об'єктів компанії.