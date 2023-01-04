Йдеться про будівництво мініелектростанцій та малих об'єктів генерації.

На тлі постійних ракетних атак Росії на енергосистему уряд України розглядає можливість створення децентралізованої енергетичної системи.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду, дана система буде менш вразливою до російських обстрілів, оскільки йдеться про будівництво мініелектростанцій і малих об'єктів генерації.

"Російські атаки штовхають нас до докорінної реформи – побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою до ворожих нападів", – заявив Шмигаль, зазначивши при цьому, що програмою-мінімум для Кабміну в 2023 році буде успішне завершення опалювального сезону, відновлення пошкоджень енергоструктури та забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури.

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Удари по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

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