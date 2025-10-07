"Що буде, якщо в Москві не буде світла і тепла, наприклад, тиждень? Пів Росії збіжиться її грабувати", - політолог Тарас Загородній

Політолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній розповів УНІАН, чому боятись блекаутів росіянам треба більше, ніж українцям, та як можна спровокувати в Росії "бунт", "вимкнувши" одну лише Москву.

Переглянути відео-версію інтервʼю можна за посиланням.

В очікуванні погіршення погодних умов, Росія вдається до вже традиційної тактики: намагається уразити якомога більше енергетичних об’єктів в Україні, аби залишити українців без світла та тепла. Але, на відміну від 2022-го, у 2025-му також б’є по газовій інфраструктурі.

УНІАН поговорив з політологом, керуючим партнером Національної антикризової групи Тарасом Загороднім, чи варто українцям готуватись до блекаутів на тлі холодної зими, або ж справді холодна і темна зима чекає на самих росіян.

Відео дня

Наймасовіші російські удари по українській енергетиці, традиційно, припадають на початок холодів. Чи, на вашу думку, осінь 2025-го року в цьому сенсі відрізняється від попередніх?

Звісно, відрізняється. Адже у 2022-му році ніхто не знав, що відбуватиметься, не була зрозуміла тактика росіян стосовно ударів по енергетичній інфраструктурі – куди битимуть, що саме хочуть пошкодити, якими будуть пошкодження, якою буде реакція. Проте серйозний блекаут на кілька діб стався тільки тоді.

Це дійсно була надзвичайна ситуація, і завдяки неймовірним зусиллям наших енергетиків, які змогли впоратись із нею, ми, в принципі, не мали глобальних проблем. Далі, відповідно, з’явилась можливість організувати допомогу з боку і Європейського союзу, і Сполучених Штатів Америки…

Водночас росіяни поміняли тактику – зараз вони намагаються вибивати міста (особливо прикордонні), аби вони стали непридатні для життя. Тому ми бачимо атаки на Чернігів, Суми, Херсон тощо. Але, думаю, це була очікувана історія. Тож Україна все ж таки має і досвід, і якісь підготовлені резерви, запаси, щоб оперативно реагувати на ситуацію і все ремонтувати та відновлювати.

Те, що росіяни намагаються вже четвертий рік залишити українців без світла, дійсно, очікувано. Але, складається враження, що зараз вони планують залишити нас і без газу – почали частіше бити по українській газовій інфраструктурі теж. Наскільки це для нас кризова ситуація?

Фактично, вони зараз б’ють по газовидобутку – і приватному, і державному, щоб у нас не було достатньої кількості газу. Але для росіян тут велика проблема в тому, що, в принципі, газ у нас теж є можливість імпортувати з-за кордону, а в українські газові сховища можна закачувати до 30 мільярдів кубометрів. Адже, приміром, є така країна, як Норвегія, яка є величезним виробником газу і може закрити деякі питання України щодо забезпечення (думаю, що в цьому напрямку робота вже ведеться). Тут питання виключно грошей.

Небезпечніше для України, якщо росіяни почнуть, в першу чергу, зносити газорозподільчі мережі для того, щоб, наприклад, заморозити міста. Але тут для росіян теж не все чудово: Україна має можливості давати на це відповідь.

Тобто, якщо буде блекаут в Києві, буде і в Москві?

Президент про це вже сказав. І демонстрація вже відбулася в Бєлгороді. При цьому, проблема росіян в тому, що українці ще у 2022-му році закупили багато генераторів, у нас були спрощені можливості щодо будівництва децентралізованої енергетики, тощо, а в Росії цього нема. І можна запросто залишитись і без світла, і без тепла.

Ба більше, коли мер Бєлгорода розповідає, що, мовляв, ми зараз будемо ставити генератори, то тут, як в анекдоті – є нюанс. Якщо самі по собі генератори китайці росіянам ще дадуть, то де будете брати для них паливо? По цьому напрямку проведена дуже гарна робота українських спецслужб, тому в Росії навіть дизель вже в дефіциті. А росіяни до цього геть не звикли.

Крім того, не будемо забувати, що, все ж таки, Україна – це південна країна, в якій холодна зима можлива, водночас Росія – північна країна, і там холодна зима буде точно. Тож, хто більше постраждає від тактики вибивання енергетики – це велике питання.

Ви згадали про Бєлгород, але складається враження, що в Москві якось на проблеми регіонів все одно. Щось на кшталт анекдоту, коли в родині закінчуються гроші і син каже татові: "Тепер ти будеш менше пити?", а у відповідь чує: "Ні, тепер ти будеш менше їсти". Тобто, чи відсутність електрики в Бєлгороді якось може реально вплинути на Москву?

Насправді у нас є можливість організувати на території Росії громадянську війну, влаштувавши блекаут якраз Москві. Тут питання в самій природі росіян. Вони дуже недолюблюють Москву як суб’єкт, який викачує ресурси з усієї країни. А що буде, якщо там не буде світла і тепла, наприклад, тиждень? Підозрюю, що пів Росії збіжиться її грабувати.

І ми маємо це стимулювати. Приміром, поставити перед вибором російських солдат. Мовляв, що для вас важливіше: точно померти на території України, чи пограбувати Рубльовку?

Зважаючи, що в Росії все централізовано, у разі якихось заворушень в Москві, буде сипатись вся влада.