На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну представники американської промисловості заявили про неможливість допомогти Європі збільшенням поставок нафти та газу майбутньої зими.
Про це йдеться в матеріалі Financial Times.
За даними видання, сланцеві компанії США не зможуть збільшити поставки енергоносіїв досить швидко, щоб запобігти зимовому дефіциту в Європі.
"Не схоже, що США можуть видобувати ще більше. Наша здобич така, яка вона є. Допомоги Європі не буде — ні з боку нафти, ні з боку газу", — сказав Уіл Ванлох, глава групи прямих інвестицій Quantum Energy Partners, одного з найбільших інвесторів сланцевого родовища.
Ситуація з газом:
31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.
Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.
2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".
На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.
6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.
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