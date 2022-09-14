Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що необхідна "глибока і всебічна реформа ринку електроенергії".

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну ЄС розробляє план з обмеження доходів компаній, що виробляють електроенергію.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє The Washington Post.

Урсула фон дер Ляйен зазначила, що ця пропозиція може залучити 140 мільярдів доларів, щоб допомогти людям, які постраждали від стрімкого зростання цін на енергоносії.

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"Ці компанії отримують доходи, про які вони ніколи не думали та навіть не мріяли", — заявила президент Європейської комісії.

Фон дер Ляйєн зазначила, що необхідна "глибока і всебічна реформа ринку електроенергії", щоб зменшити вплив природного газу на те, як встановлюються ціни.

"У нашій соціальній ринковій економіці з прибутком все в порядку, це добре. Але в наш час неправильно отримувати надвисокі рекордні доходи та прибутки внаслідок війни та коштом споживачів. У ці часи прибуток необхідно розділити та направити тим, хто її найбільше потребує", — сказала вона.

"Наша пропозиція дозволить зібрати понад 140 мільярдів євро (140 мільярдів доларів) для держав-членів, щоб вони могли безпосередньо пом'якшити удар", — сказала фон дер Ляйен.

Цінова стеля на електроенергію:

7 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що Єврокомісія працює над обмеженням ціни на електроенергію.

Європейська комісія рекомендуватиме державам-членам ЄС обмежити ціну на електроенергію, вироблену без використання газу, на рівні 200 євро за МВт і стягувати податки з доходів, якщо ринкові ціни будуть перевищувати цю стелю. Надлишкові доходи будуть перерозподілені на допомогу компаніям і домогосподарствам.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

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