Вашингтон прагне допомогти Україні відновити високовольтні станції передачі електроенергії, пошкоджені російськими ракетними ударами.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 листопада, оголосить про нову допомогу Україні для відновлення її енергетичної системи після російських атак.

Як повідомив Reuters високопосадовець Держдепу, Вашингтон працює з американськими комунальними службами та постачальниками обладнання, а також із європейськими країнами, щоб допомогти відновити високовольтні станції передачі електроенергії, пошкоджені російськими ракетними ударами.

Блінкен використає у вівторок зустріч нової координаційної групи з енергетики, до якої входять G7 та інші країни, щоб "розповісти про частину того, що Сполучені Штати змогли зібрати для енергетики, і про плани доставити це обладнання в Україну якомога швидше в найближчі кілька тижнів", - сказав чиновник.

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Чиновник не уточнив, у якій формі буде допомога та скільки вона коштуватиме.

Вашингтон також заохочує інші країни зробити те саме, щоб Київ міг запобігти відключенню світла, яке залишає мільйони людей у ​​темряві та без опалення в умовах мінусової температури, зазначив посадовець.

Атака Росії на українську енергетику

Як повідомляв УНІАН, з жовтня Росія завдає масованих ракетних ударів по енергетичній системі України. Остання масована атака сталася 23 листопада, коли росіяни випустили по Україні близько 70 крилатих ракет, 51 із них знищено силами ППО.

Ракети влучили в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в кількох областях, через що в багатьох регіонах почалися аварійні відключення електроенергії, котрі тривають і досі. Крім того, на трьох АЕС через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих станцій були відключені. 25 листопада всі чотири діючі атомні електростанції України знову були під’єднані до енергосистеми.

25 листопада під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська енергосистема вийшла з важкої системної аварії. Через кілька днів Шмигаль повідомив, що на кінець минулого тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається на рівні 20%.

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