Вітчизняні виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні.

Українська енергосистема вийшла з важкої системної аварії після чергового ракетного удару з боку російських окупантів, проте в кожній області в середньому знеструмлені від 200 до 400 тис. споживачів.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що 23 листопада відбувся вже сьомий масований удар ворога по енергетичній інфраструктурі. Станом на сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом, а найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька – залишається окупованою.

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"Попри це, на сьогодні наша енергосистема вийшла з важкої системної аварії. Наші виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Заживлена майже вся критична інфраструктура в країні – водоканали, системи водовідведення, теплокомуненерго, котельні, лікарні, газорозподільча інфраструктура, шахти. Вся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми, на жаль, зберігаються в розподільчих мережах обленерго по території всієї держави. В середньому від 200 до 400 тисяч споживачів знеструмлені в кожній області в ті чи інші години", - сказав він.

За його словами, найгіршою є ситуація в Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, де заживленню споживачів заважають погодні умови. А у Харківській та Херсонській областях причиною є обстріли росіян, через які пошкоджена інфраструктура.

Загалом, за словами голови уряду, зараз в енергосистемі є дефіцит, тому продовжуються планові та аварійні відключення.

Удари по енергетичній інфраструктурі України

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

Крім того, на трьох АЕС через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих станцій були відключені. Нині АЕС поступово відновлюють свої потужності.

Одразу після атаки у багатьох регіонах почалися аварійні відключення електроенергії, що тривають досі.

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