За його словами, ніщо не примусить Україну сісти за стіл перемовин на умовах Росії.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що жодні ракетні удари, обстріли пологових будинків та "шахіди" не здатні змусити Україну сісти за стіл переговорів з РФ на її умовах.

Як написав Данілов у Twitter після масованої ракетної атаки, окупантам необхідно "диктувати по складах".

"Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони України", - написав секретар РНБО.

Ракетна атака РФ на Україну 23 листопада 2022 року: що відомо

У Києві та низці областей України вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу. Після 14-ої години в українській столиці пролунала серія гучних вибухів, у деяких районах в будинках повилітали вікна.

Згодом з'явилась інформація про "приліт" російської ракети в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

Про "прильоти" згодом повідомили у Львівській, Хмельницькій, Вінницькій та інших областях. В Україні екстрено відключили електроенергію. В Укренерго попередили, що усунення наслідків ударів можуть затягнутися на добу.

Енергоблоки Хмельницької та Південноукраїнської АЕС відключені від енергосистем.

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