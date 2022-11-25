Україна підтвердила, що Рівненська, Южно-Українська та Хмельницька атомні електростанції були повторно підключені до мережі.

Всі українські атомні електростанції знову отримали доступ до національної енергосистеми після повного відключення електроенергії.

Як йдеться в заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі, Україна підтвердила, що Рівненська, Южно-Українська та Хмельницька атомні електростанції були повторно підключені до мережі та працюють для вироблення електроенергії для потреб країни.

На Чорнобильській АЕС також було відновлено електропостачання. Зовнішнє підключення української Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до електромережі було відновлено через день після того, як воно було відключено.

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Сьогодні генеральний директор Гроссі окремо повідомив, що МАГАТЕ завершило тижневу місію експертів з ядерної безпеки в Чорнобиль, в тому числі в зону відчуження, створену навколо АЕС після аварії 1986 року. Місія допоможе прокласти шлях до модернізації та вдосконалення систем ядерної безпеки станції.

МАГАТЕ оголосило, що незабаром направить такі місії на Рівненський, Південно-Український та Хмельницький майданчики за запитом України. Місія на південь України відбудеться наступного тижня.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури України.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмллені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години.

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