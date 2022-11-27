Президент подякував усім, причетним до повернення світла, води та тепла в домівки українців.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі у більшості регіонів Україні діють лише стабілізаційні графіки, ситуація енергетиками контролюється.

"Після масованого удару терористів у минулу середу ми відновлювали генерацію і постачання електрики. Станом на сьогодні у більшості регіонів країні діють лише стабілізаційні графіки. Ситуація енергетиками контролюється", – зазначив президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський подякував усім, причетним до повернення світла, води та тепла в домівки українців.

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Нищівні удари РФ по енергосистемі України: останні новини

23 листопада Росія випустила близько 70 ракет по Україні, з них 51 було знищено. Утім деякі ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

Одразу після атаки у багатьох регіонах почалися аварійні відключення електроенергії. На трьох АЕС через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих станцій були відключені.

До 25 листопада, як повідомляли в уряді, українська енергосистема вийшла з важкої системної аварії. Утім на той момент в кожній області в середньому були знеструмлені від 200 до 400 тис. споживачів.

27 листопада в "Укренерго" сповістили, що станом на кінець тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається на рівні 20%.

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