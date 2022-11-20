Стати на власні ноги: як збільшити видобуток українського газу та відмовитись від імпорту

Газовий сектор нашої країни має величезний потенціал для розвитку: в надрах України знаходиться щонайменше 1,1 трильйони кубометрів блакитного палива. УНІАН розбирався з тим, як збільшити вітчизняний видобуток і чи можливо це в реаліях руйнівної війни.

Кривава війна Росії проти України кардинально змінила національний газовий сектор: відбулося суттєве зменшення як споживання, так і видобутку внаслідок російських бомбардувань наших газових родовищ. Додамо до цього зміну керівництва спочатку найбільної газовидобувної компанії країни "Укргазвидобування", а згодом – і державного енергохолдінгу "Нафтогаз України.

Підступний ворог отримує нелюдське задоволення від обстрілів нашої енергетичної інфраструктури, тому можна прогнозувати продовження російського енергетичного терору, щоб ще більше ускладнити українцям проходження зими.

Вітчизняний видобуток блакитного палива є запорукою енергетичної безпеки країни. І варварська Росія це усвідомлює, тому намагається завдати якомога більшої шкоди. Зокрема, 17 листопада, коли у столиці вже випав перший сніг, рашисти в черговий раз атакували об’єкти газової інфраструктури.

"Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти "Укргазвидобування" оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих", - повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов одразу після рашистських обстрілів.

Але разом зі зниженням видобутку блакитного палива відбулися і інші фундаментальні зміни: війна Росії проти нашої країни призвела до падіння національної економіки та сниження споживання газу на 30-40 відсотків. Відтак, вітчизняні газові компанії цілком можуть закривати більшість потреб України власним видобутком, без звернення до великих обсягів імпорту вкрай дорогого європейського газу.

А якщо пам’ятати, що Україна посідає друге місце в Європі по запасах цього виду палива – в наших надрах знаходиться щонайменше 1,1 трильйони кубометрів блакитного палива, то постає питання: яким чином можна наростити видобуток? Бо потенціал у нас є і він величезний. І завдяки природному привілею ми можемо не тільки повністю забезпечити себе газом, а й продавати його на зовнішній ринок, покриваючи частину потреб ще і країн Євросоюзу.

Ключовий елемент енергетичної безпеки

Зі зміною голови державного енергохолдінгу "Нафтогаз України", якому підпорядковується найбільший видобувач газу "Укргазвидобування", уряд окреслив головні задачі нового керівництва: проходження опалювального сезону, накопичення газу протягом зими та нарощення власного газовидобутку. З огляду на потенціал українських надр останній пункт звучить вже не як популістський лозунг, а цілком реальна задача.

"Під час повномасштабної війни "Нафтогаз" був і залишається одним із ключових елементів нашої енергетичної безпеки", - наголосив за підсумками зустрічі з новим головою "Нафтогазу" Чернишовим прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Збільшення вітчизняного газовидобутку не тільки може принести додаткові кошти українському бюджету від продажу надлишку вуглеводнів європейським партнерам, що є важливим в умовах війни з імперською Росією, а й зміцнить нашу енергобезпеку.

"Збільшення видобутку власного газу та реалізація проєктів, які наблизять нас до енергетичної незалежності, – це наш безумовний пріоритет, особливо сьогодні, коли ворог обрав ціллю енергетичний сектор. Додатковий видобуток газу допоможе стабільніше пройти цьогорічний опалювальний сезон", - зазначив Олексій Чернишов, який на початку листопада замінив на посаді керівника "Нафтогазу України" Юрія Вітренко.

Контрнаступ та відновлення видобутку

Україна вже почала рухатися у напрямку нарощуванні обсягів добичі блакитного палива. Допомагають у цій справі наші героїчні Збройні сили. Річ у тому, що частина родовищ, що експлуатується "Укргазвидобуванням", знаходяться у Харківські області, але з тимчасовою окупацією Росією східної частини Слобожанщини компанія була вимушена скоротити видобуток газу.

Але після того, як у вересні українські мужні герої блискавично провели контрнаступ та відігнали загарбників, на Харківщині газові компанії почали поступово повертатися у регіон та відновлювати роботу.

"Завдяки військовим, кількість родовищ, які перебувають під окупацією або в зоні активних бойових дій, уже значно зменшилася. Ми поступово отримуємо доступ до свердловин, об’єктів інфраструктури та обладнання. Після розмінування проводимо ремонтні роботи та запускаємо їх в експлуатацію. Деякі інфраструктурні об’єкти нам уже вдалося вивести на довоєнні показники", - заявив тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора "Укргазвидобування" Олександр Романюк.

У результаті звільнення територій та розмінування "подарунків", які залишили росіяни при ганебному відступі, державна компанія не тільки відновила експлуатацію наявних родовищ, що дає можливість додатково видобувати близько 500 тисяч кубометрів природного газу на добу, а й розпочала буріння нових свердловин.

"З початком повномасштабної війни нам, як і багатьом компаніям, довелося призупинити більшість виробничих операцій. Та вже за місяць разом з успіхами військових ми почали активно їх відновлювати. Буріння стало ключовим фокусом, адже саме нові свердловини дають найбільший ефект для компенсації природних втрат та приросту видобутку вуглеводнів", – зазначив Романюк.

Враховуючи це, у держкомпанії планують вже наступного року повернутися до зростання видобутку вуглеводнів, перерваного повномасштабною війною. Так на Харківщині нещодавно пробурили нову свердловину, яка дає 140 тисяч кубометрів газу на добу. Цікаво те, що такий результат газовики досягли на родовищі, яке майже виснажене. Держкомпанії також вдалося повернути під свій контроль бурові верстати, які сім місяців перебували на окупованих територіях. Більшість з них, після проведеного ремонту, вже відновили буріння свердловин.

Специфіка українського газовидобутку

Хоч наша країна і має великі поклади газу, але існують певні труднощі для їх освоєння. Річ у тому, що в Україні складна геологія й умови залягання вуглеводнів.

Якщо в інших, багатих на корисні копалини, країнах поклади блакитного палива знаходяться на невеликій глибині - до півтора кілометри, то у нас потрібно пробурити набагато глибше. Це вимагає значних фінансових ресурсів.

"В Арабських Еміратах можна на 800 метрах потрапити в родовище. В України, щоб потрапити у родовище, потрібно пробурити шість з половиною кілометрів. Це можливо, але дорого", - розповів агенції УНІАН директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Тим паче буріння в рамках розвідки не гарантує того, що буровики одразу попадуть на газові поклади. Зазвичай всі лідери у газовидобуванні вираховують, що з трьох свердловин дві можуть бути порожніми. І є велика грошова різниця, якщо бурити їх, наприклад, в Арабських Еміратах, чи в Україні. Бувають ситуації і гірші: як от в Туреччині, де з 82 пробурених свердловин 81 були "сухими", тобто вони не видавали газ.

Якщо казати про нетрадиційні види вуглеводнів (газ щільних порід), тобто тих, які характеризуються низькою проникністю, складною геологічною будовою та іншими природними факторами, що впливають на продуктивність свердловин, то розвиток цих покладів взагалі потребуватиме дуже великих інвестицій.

"Розробляти газ щільних порід - це величезна інвестиція лише на те, щоб зрозуміти технологію його правильного видобування. Для того, щоб доводити поклади до промислової розробки й реального видобутку, мова йде про сотні мільйонів доларів інвестицій і максимально круті технологічні рішення. Простими рішеннями український газ не зможе видобуватися, - продовжив Харченко.

Саме складна геологія може на якийсь час відлякати від нас потенційних інвесторів, які могли б зацікавитися розробкою наших надр. Але сучасні технології швидко розвиваються і те, що було неможливим вчора, стає сьогодні можливим і доступним. Також є один важливий нюанс, який зможе зіграти на руку вітчизняному газовидобутку.

Створення умов для інвестування

Розпочавши повномасштабне вторгнення проти України Володимир Путін підписав смертний вирок російській економіці. Значним ударом для наповнення бюджету РФ стала поступова відмова Європи від російського газу. Ведення справ з країною терористом стало неприйнятним. Великі, технологічні нафтогазові гіганти залишили чи залишають Росію і тепер можуть зацікавитись українськими надрами.

Але не треба забувати, що нам доведеться конкурувати з іншими країнами, які зацікавлені у тому, щоб світові газові компанії вкладалися та розвивали газовидобуток у них, йдеться, зокрема про Мексику та країни Близького Сходу. Враховуючи українську специфіку, уряду потрібно буде створити належні умови, щоб іноземні інвестори прийшли до нас.

"Для газовидобувної галузі дуже важлива стабільність оподаткування. Ви можете навіть ніяк її там не стимулювати - робити низькими податки -, але вони мають бути стабільними, бо коли люди рахують витрати на проєкт, вони рахують його на 20 років мінімум. І коли у вас не можна передбачити, що буде навіть за п’ять років з оподаткуванням вашої нафти та газу, то просто не цікаво", - розповів експерт Харченко.

Зрозуміло, що для розвитку приватного сектору газовидобування потрібно гарантувати безпеку активів інвесторів, а це можливо лише після поразки Росії.

Розвивати державний сектор з залученням партнерів

Експерти вважають, що наразі краще фокусуватися на розвитку державного видобутку, бо через війну до України найближчим часом навряд чи хтось з поважних інвесторів самостійно наважиться прийти. Тому що вони бажають отримати, перш за все, стабільність, а цього, на жаль, поки у нас немає.

"В України найбільш ефективним шляхом буде розвиток внутрішнього видобування через державну компанію "Укргазвидобування", яка потребує рішучого реформування і партнерства. Саме партнерство, коли держава буде брати на себе частину ризиків, але заведе сюди великих технологічних гравців. Коли це відбудеться, то у нас є шанс, що Україна збільшить видобуток газу", - вважає Харченко.

Уряд України повинен створити належні умови не тільки для розвитку державної компанії, а й всіляко заохочувати розвиток приватних компаній.

Стимулювання розвитку газової галузі важливе з кількох причин. По-перше, збільшення пропозиції газу на ринку зменшить його ціну для споживачів, що облегшить тиск на гаманці українців й буде сприяти розвитку підприємств, які використовують газ. По-друге, збільшення долі приватних газовидобувних компаній збільшить податкові надходження до бюджету нашої країни. І по-третє, розвиток державного сектору гарантуватиме наявність стратегічного запасу газу для комунальних потреб під час опалювального сезону.

Окрім цього, надлишок газу можна продавати сусідам, які з радістю будуть купляти український газ. Розвиток цієї сфери стане важливим стимулом розвитку національної економіки.

Збройним силам за допомогою наших друзів з країн демократичного світу потрібно захистити засобами ППО бодай найважливіші об’єкти газової галузі. Наші вороги мають пам’ятати: у воєнних злочинів, а саме цим є російські бомбардування цивільних об’єктів в Україні, не має строку давності, і усі винні обов’язково рано чи пізно понесуть покарання.

Дуже важливо, щоб уряд разом з Верховною Радою провели сумлінну роботу над створенням належних умов для швидкого розвитку національного газовидобутку. Треба з розумом пришвидшити розвиток нашого величезного потенціалу.